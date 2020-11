Send til din ven. X Artiklen: Debat: De to vrisne ønsker Sorø tillykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De to vrisne ønsker Sorø tillykke

Sorø - 06. november 2020 kl. 20:16 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen

SORØ: Jublen i Sorø vil ingen ende tage. Nye arbejdspladser. "Sorø Forsyning" flytter "hjem". Atter er der udsigt til bosætning, stigende huspriser, stimulering af kultur- og fritidsliv samt efterspørgsel på skole- og pasningstilbud. Se, hvor det går!

Sådan er det, hver gang nye arbejdspladser flytter til staden. Så herligt er det, at borgmesteren overvejer at påbyde stadens ypperste borgerskab at bære Holberg-kostume hver tirsdag, torsdag og søndag i lige uger. Selv vil han frem til valget iføre sig kejserens nye klæder. Fint skal det være - og fint bliver det.

Åhhh ja, nu er det naturligvis ikke alene borgmesteren, der glæder sig over den fremragende erhvervsudvikling. Det samme gør SORØ BYRÅD og mange soranere. Alle hujer og hepper de over byens velstand og fremgang. Selv den nye spidskandidat fra Niløse har proklameret, at Sorø by skal fikses radikalt op. Vi må have endnu flere arbejdspladser til staden, for det skaber sådan en dejlig stemning.

Men hvordan gør vi? Jo, borgmesteren kunne fx tilbyde virksomhederne i kommunens udkant gunstige vilkår, såfremt de flytter til staden og bliver en del af festen. Mulighederne er mange, og man kan kun glæde sig på Sorøs vegne.

Intermezzo: Se, det var den ene side af historien. Nu til den anden. Thi en sag - og dette ér en sag - har altid mindst to sider:

Stenlille: I den nordlige ende af kommunen ligger en lille by. Lille og lille... Under alle omstændigheder er det rigtignok en fin by, som borgerne er glade for. Så lille er den trods alt, at den hedder Stenlille. Desværre mister den lille by nu 15 arbejdspladser. "Sorø Forsyning" flytter til staden.

I den lille by bliver der derfor mindre efterspørgsel på boliger, og huspriserne falder. Det samme gør efterspørgslen på kultur- og fritidsaktiviteter og på skole- og pasningstilbud. For sådan går det, hver gang arbejdspladser flytter fra den lille by.

Hele kommunen: Vi kan rigtignok kun tale for os selv - og det gør vi gerne og ofte. Vi synes det er fint, at Sorø Kommune har ansat en verdensmåls-ambassadør. Endnu bedre havde det nu været med en kommunal balanceambassadør, så vi kan få skabt balance i vores egen kommune, inden BYRÅDET forsøger at frelse hele den store verden.

Vanetænkerne i SORØ BYRÅD bør tænke sig om en ekstra gang. Og måske endda én gang til, før de skævvrider kommunen endnu mere. Men det kan politikerne og vælgerne i den nordlige ende af kommunen jo drøfte med hinanden, når den tid kommer. For det gør den.