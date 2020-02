Se billedserie Tarteletterne var Britta Pedersen og hendes pårørende ikke tilfredse med. Privatfoto

Debat: De ældres madtilbud er sørgeligt og trist

Sorø - 26. februar 2020 kl. 22:02 Af Britta Pedersen, Åmosevej 14, Dianalund. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er det sørgeligt og trist, at avisen bringer en overskrift som lyder: Generel tilfredshed med plejecenter-maden, når kun 33 pct. har besvaret spørgeskemaet.

En spørgeskemaundersøgelse, som er rettet mod borgere, hvoraf mange ikke selv er i stand til at besvare spørgsmålene på grund af forskellige problemstillinger, der er årsagen til, at vedkommende er nødt til at bo på plejecenteret, er problematisk og giver ikke et reelt billede af madtilbuddet.

Jeg har som pårørende i mere end to år haft min daglige gang på et af kommunens plejecentre.

Der har jeg set den madkvalitet, som blev tilbudt. Mange gange har jeg gjort opmærksom på, at den mad, som blev serveret, meget ofte ikke var af en kvalitet, som kunne give borgerne et indbydende og appetitstimulerende måltid.

Ofte blev der serveret bygvandgrød, rismelsgrød, hirsegrød, maizenagrød, rød sagosuppe eller øllebrød som forret. Derefter hovedretten, som meget ofte bestod af de billige udskæringer, og som derfor også ofte bestod af meget fedt og brusk. De få gange, der på madplanen var en steg, var det ofte ikke til at tygge. Nogle dage blev der i stedet for forret serveret kakaosuppe med tvebakker eller pærevælling efter hovedretten.

På den afdeling, som jeg havde min gang på, var det kutyme, at det ikke var den enkelte borger, som selv kunne vælge imellem de to hovedretter, der kunne leveres fra køkkenet. Dette valg gik på skift mellem de 12 borgere, som var på afdelingen. Valget var for en måned ad gangen. Dette blev dog for min pårørendes vedkommende ændret, efter jeg havde stillet spørgsmål omkring det, men de andre borgere måtte spise det, som en anden havde valgt.

Spørgeskemaet drejer sig kun om den varme mad og ikke om andre måltider.

Frokosten har ingen madplan. Den bestemmes af det personale, som er på arbejde, og er af meget vekslende kvalitet. Det kan være pænt smørrebrød, men det kan også være en forårsrulle fra fryseren og en ostemad eller to tarteletter på en helligdag, hvor andre spiser en god frokost). Tarteletterne var end ikke er forsøgt pyntet med lidt ovenpå. Jeg efterlyste en madplan for frokosten, men det kunne ikke imødekommes.

I artiklen fremgår det, at hvis man var utilfreds, ville man jo henvende sig. Og ja det vil man, hvis man er heldig at have pårørende, som vil gøre en indsats. Jeg har henvendt mig mange gange, og lige lidt hjalp det. Så det er let at komme med den påstand om, at hvis man er utilfreds. kan man bare klage. Det nytter ikke noget.

Jeg fik bl.a. at vide, at min pårørende kunne vælge en anden udbyder. Men det måtte kommunen erkende, at det kan man ikke, når man bor på et plejecenter.

Jeg har efterlyst et regnskab, som kunne belyse, hvordan pengene blev anvendt. Beløbet, som borgeren skal, betale er ca. 120 kr. pr dag - altså ca. 3.600 kr. pr. måned. Et regnskab over, hvad pengene bliver brugt til, kræves ikke i lovgivningen. Hvor vil man andre steder acceptere at indbetale et beløb og efterfølgende ikke kunne få oplyst, hvad pengene er brugt til. Det er den måde, som ældre bliver behandlet i dagens Danmark.

"Duften af mad tilbage på plejecentrene" stod der i en artikel på sn.dk den 28. jan 2015. Det var efter, at politikkerne havde besluttet, at den varme mad skulle produceres på Lundebo. Når man læser de bilag, som politikerne blev præsenteret for, ser det også meget godt ud, men virkeligheden blev en anden. Der er ikke nogen duft af noget nybagt brød. Nej, efter jeg har gennemset de mange billeder jeg har taget af den mad, som min pårørende i mere end to år fik serveret, så er det i mange tilfælde ikke mad, som kan medvirke til at give den ældre en værdig alderdom.

At anvende en spørgeskemaundersøgelse til at klarlægge, hvordan madordningen fungere, er dybt beklageligt, men ikke overraskende for mig, når jeg sammenligner med alle de andre problemstillinger, der er i plejen af kommunens ældre. Så er det en nem måde at forsøge at dække over de mange problemer, der er, og sende det signal til dem, som læser overskriften, at det er godt. Det er det absolut ikke.

Sorø Kommune svarer: Kære Britta Pedersen.

Jeg er ked af at høre, at du som pårørende har fået et dårligt indtryk af den mad, der serveres på Sorø Kommunes plejecentre. Vi gør vores bedste for at tilbyde måltider, som er både sunde og velsmagende. Men når man bespiser cirka 220 borgere hver eneste dag, er det klart, at ikke alt kan falde i alles smag.

I dit læserbrev henviser du til den brugerundersøgelse, som blev gennemført i efteråret. Undersøgelsen havde en svarprocent på 33 %. Det havde selvfølgelig været ønskværdigt med en højere svarprocent, men en svarprocent på 33 % giver dog et overordnet billede af brugernes tilfredshed med maden. Brugerundersøgelsen står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med den løbende dialog, der er med borgerne om den mad, de bliver tilbudt. Produktionskøkkenet på Lundebo udvikler sig kontinuerligt og tager løbende kritik og forslag til efterretning. Eksempelvis har der på baggrund af tidligere brugerundersøgelser i 2019 været øget fokus på udskæring af stege. I den forbindelse er der ved at blive produceret vejledningsvideoer, så udskæringen i modtagekøkkenerne kan foregå professionelt og ensartet.

Maden på Sorø Kommunes plejecentre tilbydes med udgangspunkt i, at der gives en ernæringsrigtig kost i forhold til borgernes alder. Desuden er der fokus på at producere mad, der smager godt og som udgangspunkt kan spises af alle borgerne på vores plejecentre.

Der sendes løbende madplaner fra produktionskøkkenet til borgerne. Borgerne kan selv, eller med hjælp fra deres pårørende eller personale, vælge de retter, som de ønsker at spise. Der er fokus på at tilbyde en varieret kost, som borgerne kan lide, samtidig med, at der er fokus på pris, kvalitet og på at undgå madspild.

Smag og behag er som bekendt forskellig, ikke mindst når det gælder mad. Brugerundersøgelsen viser, at for eksempel gryderetter, kartoffelmos og sovs er noget, som rigtig mange borgere er glade for.

Du spørger også til prisen og efterlyser et regnskab. Jeg kan oplyse, at prisen på maden fastsættes ud fra kommunens gennemsnitlige omkostninger og skal dække både produktion og levering af maden. Der er fastsat et loft for, hvad betalingen for madservice maksimalt kan udgøre. Aktuelt er loftet på 3.759 kr./mdr. I Sorø Kommune betaler borgerne i 2020 3.691 kr./mdr.

Som pårørende er man altid velkommen til at tage en snak med personalet eller ledelsen på det pågældende plejecenter, hvis man har spørgsmål om maden eller andre forhold på plejecentret.

Lars Schmidt

Formand for

Social- og Sundhedsudvalget

i Sorø Kommune