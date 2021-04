Debat: Danskernes nye adgangsbillet

Dette giver to udfordringer: Den kontrolfunktion, det giver arbejdsgivere i forhold til ansatte samt, at der skal kontrolleres kunder og gæster. En rolle, som jeg tænker, ikke altid er hensigtsmæssig, da det kan skabe nogle konflikter at skulle være politiets forlængede arm.

Men en endnu større udfordring er at få en covid-19-test. I de seneste dage har jeg oplevet over en times ventetid for at kunne logge på og få en tid til en covid-19-test. Når man så endelig kom igennem, så var den første ledige test 7 dage efter. Jeg har medarbejdere, som har ventet i kø i knap to timer for at få en quick-test. Det er simpelthen bare ikke godt nok.