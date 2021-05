Send til din ven. X Artiklen: Debat: Cykelsti-projektet set fra min stol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Cykelsti-projektet set fra min stol

Sorø - 08. maj 2021 kl. 12:25 Af Gert Jørgensen (K), borgmester Kontakt redaktionen

Kære Lil Svanhof. I såvel omfartsvejprojekt som cykelstiprojekt har vi allieret os med anerkendte rådgivende ingeniørfirmaer. I begge projekter har vores administration samt vores rådgiver gjort sig umage med at undersøge forholdene til bunds, inden vi som politikere bruger løs af skatteborgernes penge. På baggrund af jordbundsprøver, projektering mv. har vi nu langt større viden om, hvad der skal til for at lave projekterne. Det er jeg godt tilfreds med - det er vigtigt for mig, at vi ved, hvor mange penge, vi skal bruge, inden vi sætter noget i gang.

I projektforslag for både omfartsvej og cykelsti havde vi en rådgiver til at anslå priser for anlæggene. De af rådgiver oprindeligt anslåede beløb blev sat af i budgettet. Projektet blev iværksat i 2019 med jordbundsundersøgelser - med henblik på at kvalificere et udbud. Det viste sig, at jordbundsforholdene var af en sådan beskaffenhed, at de jordmængder, der skulle udskiftes, kunne blive det dobbelte i forhold til de i projektforslaget forventede. Det ville betyde en væsentlig merudgift i forhold til de først beregnede anlægsomkostninger.

I Budget 2021-24 besluttede en enig kommunalbestyrelse, at omfartsvejen skulle udsættes til 2024, men at arbejdet med cykelstien skulle fortsætte i 2021. Og her har vi nu fået resultatet af projekteringsundersøgelserne for cykelstien. Alternative løsninger af jordhåndteringen i forbindelse med omfartsvejen har indtil videre ikke kunnet reducere merudgiften væsentligt på den projekterede løsning.

Det viser sig, at vandspejlet ligger meget højt på dele af cykelstien. Den bedste og billigste måde at håndtere det på, så trafiksikkerheden tilgodeses og så landbrugserhvervets tilgrænsende marker fortsat kan dyrkes uden gener, er ved at lave bassiner.

Herudover skal der gøres noget særligt for at opnå tilstrækkelig bæreevne. Det er sædvanlig praksis, at man projekterer cykelstier, så de kan bære andet end cykler. Der kan være behov for snerydningsmaskiner og andet materiel fra kommunes Vej og Park-afdeling, landbrugsmaskiner skal kunne passere stien osv.

Jeg er af den opfattelse, at vores administration sammen med vores rådgiver har håndteret sagen ansvarligt og professionelt. Så er det op til os som politikere at træffe de endelige beslutninger.

Den efterfølgende proces er ikke anderledes end ved andre anlægsprojekter. Ekspropriationsforretningen går sin gang. Vi indhenter priser fra tilbudsgivere. De priser forventer vi at have i juni, så de kan vurderes og behandles på kommunalbestyrelsesmødet til august.

Hvis der mangler penge i budgettet, skal de tages et andet sted fra. Det er en politisk prioritering. Kommunalbestyrelsen afventer nu priser samt resultatet af ansøgningen til den grønne cykelstipulje - vi håber det bedste.