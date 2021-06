Debat: COV vil genåbne dele af budgettet

COV ved naturligvis godt, at de på forhånd har flertal for sådan et forslag, og på den måde kan de let tromle alle deres forligsparter - det giver ikke just den bedste start på dette års budgetforhandlinger, for hvem vil bakke op om et budget, som flertallet efter forgodtbefindende åbenbart bare kan lave om alligevel?