Debat: Byrådsmøde aflyser ikke dansetræning

Administrationen har med udgangspunkt i COVID-19 indtil januar 2021 anbefalet at afholde byrådsmøder/kommunalbestyrelsesmøder i Multisalen på Frederiksberg Skole. Det skyldes behovet for overholdelse af afstandskrav i forhold til covid-19 samt logistiske og praktiske årsager, hvor andre lokationer kan give udfordringer i forhold til stole, borde og AV-udstyr, ligesom nogle lokaliteter ikke egner sig til at behandle lukkede sager.

Der er fundet en anden placering til det dansehold, som normalt bruger Multisalen. Der er ikke, som fremført af Bo Mouritzen, tale om, at dansetræningen aflyses for disse børn, men at træningen flyttes til gymnastiksalen på Skolevej. Hvis vi i stedet skulle benytte Stenlille-hallen eller Pedersborg-hallen, vil det betyde, at henholdsvis 4 og 7 idrætshold ville skulle flyttes eller aflyses.

På augustmødet i år stillede Enhedslisten bl.a. forslag om, at byrådsmøderne afholdes skiftevis rundt om i Sorø Kommune og ikke kun i byrådssalen i Sorø. Det stemte et flertal bestående af COV imod, dels på grund af COVID-19 situationen, og dels fordi et samlet byråd - inklusiv Ø - allerede i august 2019 havde stemt for et ændringsforslag fra COV og B om at udbygge borgerinddragelse og samskabelse ved at bringe det folkevalgte repræsentative demokrati endnu tættere på borgerne ved, at borgmesteren og administrationen planlægger, at byrådsmøderne kan afholdes forskellige steder i kommunen gennem det politiske kalenderår.