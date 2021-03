Send til din ven. X Artiklen: Debat: Byrådet prioriterer ikke naturindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Byrådet prioriterer ikke naturindsats

Sorø - 07. marts 2021 kl. 11:01 Af Niels Hilker, formand DN Sorø

Vi er som borgere i Sorø Kommune glade for naturen, som omgiver os.

Men en ny analyse af kommunernes naturkapital placerer kommunen som nummer 41 med 24 point ud af 100 mulige. Det er et point ringere end landsgennemsnittet på 25 point.

Naturkapital Indekset er udarbejdet af Aarhus Universitet og bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, både dyr og planter. Den undersøger altså kvaliteten af naturen.

Og Sorø Kommunes overraskende, middelmådige placering hænger sammen med, at vi har meget landbrug og produktionsskov. Fordi når jorden dyrkes intensivt og træerne hyppigt fældes, er der tale om natur af lav kvalitet, hvor truede dyr og planter ikke kan leve.

I DN Sorø har vi dog et fint samarbejde med skovejerne i de områder, hvor den truede hasselmus befinder sig, om en nogenlunde hasselmus-venlig drift.

Det hjælper selvfølgelig heller ikke på situationen, at Sorø Byråd ikke har naturen som topprioriteret indsatsområde og f.eks i Vision 2022 har besluttet at se bort fra FN's Verdensmål nr. 15, »Livet på land«, altså ikke prioritere en indsats for naturen.

Seneste skud er, at udvalget for Teknik og Miljø har givet tilladelse til motocrosskørsel og rydning af krat på et naturområde ved Haverup.

Området er i en lokalplan udlagt til natur og allerede nu indtaget af en række ynglende småfugle, der har brug for at placere deres åbne reder i tæt krat: Nattergal, tornsanger, havesanger, munk, gærdesanger, løvsanger, gransanger, gulbug.

Ligesom det fine åløb i området rummer den smukke isfugl. Alle er naturligvis ikke sårbare arter, men tilladelsen antyder en tendens, der er til ugunst for naturen.

Der findes overordnet fire måder at forbedre en kommunes naturkapital. Man kan forbedre levesteder for sårbare og truede arter, skabe ny natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde natur.

DN Sorø finder, at analysen kalder på handling og ser frem til initiativer til støtte for naturen. Og gerne en egentlig biodiversitets-politik med dertil knyttede handleplaner.