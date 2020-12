Send til din ven. X Artiklen: Debat: Byråd for hele kommunen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Byråd for hele kommunen?

Sorø - 12. december 2020 kl. 14:54 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten, Sorø Kontakt redaktionen

Den 16. december mødes byrådet for 8. gang i løbet af 2020 på Frederiksberg Skole for at holde byrådsmøde. Baggrunden er, at det ikke er muligt at afholde møderne i byrådssalen med den rette Corona afstand, og alt tyder på det fortsætter i 2021.

Enhedslisten foreslog derfor på byrådsmødet i august måned, at vi kunne benytte lejligheden til at komme rundt i hele kommunen, så byrådsmøderne bliver afholdt på skift i forskellige lokaler, så vi fik signaleret, at vi er hele kommunens byråd, og ikke kun et byråd for Sorø by.

Forslaget er endnu mere aktuelt, når et flertal i byrådet har valgt ikke at transmittere fra byrådsmøderne!

Enhedslisten mener, det er vigtigt, at så mange som muligt, kan få mulighed for at følge byrådets beslutninger på nært hold.

Desværre valgte et flertal i byrådet(C,V og O) at stemme forslaget ned. Gert Jørgensen kom med den absurde begrundelse, at byrådsmøder alene skal rykkes til andre dele af kommunen, når "der er et emne på dagsordenen, der relaterer sig til et bestemt område".

For det første er det vel sådan, at stort set alle beslutninger, der tages i byrådet, relaterer sig til hele kommunen. Når der drøftes skoler eller andet, er det jo relevant for hele kommunen, ligesom kommunens budget mv. er relevant for alle borgere, og alle borgere betaler skat.

For det andet, er der behandlet flere emner, der relaterer sig til andre specifikke dele af kommunen, uden at mødet er flyttet. På novembermødet blev der for eksempel behandlet en lokalplan i Stenlille, uden at det førte til, at byrådsmødet blev flyttet til fra Stenlille.

Ud over det demokratiske underskud, der er ved, at byrådsmøderne kun holdes i en del af kommunen, så rammer det også fremtidens Sorøborgere. Hver gang der holdes møde i Multisalen på Frederiksberg Skole, så aflyses hip hop for de børn, der ellers skulle bruge salen.

Det vil være mere rimeligt, at byrådet i 2021 flytter deres møder rundt i kommunen, end at SFO børn og forældre skal finde andre løsninger, og at børnene en gang om måneden skal have aflyst deres fritidsaktivitet.

For det er vel hele kommunens byråd? Og det er vel ikke vigtigere, at byrådet mødes, end at børnene trives? Det må være sådan, at det er byrådet der flytter sig, så børnene kan danse.

(Forkortet af red.)