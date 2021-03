Send til din ven. X Artiklen: Debat: Byråd er orienteret i boligsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Byråd er orienteret i boligsag

Sorø - 20. marts 2021 kl. 10:01 Af Søren S. Kjær, kommunaldirektør i Sorø Kommune Kontakt redaktionen

Bo Mouritzen fra Enhedslisten har i avisen et indlæg, hvor overskriften er »Sorø brød loven«. Indlægget handler om, at Sorø Boligselskab solgte en administrationsbygning på Rådhusvej 4 i 2017. I indlægget står der endvidere, at borgmesteren og kommunaldirektøren rent formelt har overtrådt loven.

Sagens kerne er, at Sorø Boligselskab, som led i en indsats for at reducere administrationsudgifterne, ønskede at sælge sin administrationsbygning. Samspillet mellem boligselskabet og kommunen er, at kommunen er tilsynsmyndighed, og at et salg af den karakter, skal godkendes af Sorø Kommune. Ved en fejl er kommunens tilladelse alene givet administrativt.

Fakta er, at Sorø Kommune 31. januar 2017 har godkendt, at Sorø Boligselskab kunne sælge administrationsbygningen. Byrådet blev orienteret herom skriftligt den 18. november 2020. På byrådets møde samme aften orienterede jeg mundtligt om, at administrationen har begået en fejl i den forbindelse. Sorø Kommunes godkendelse skulle være godkendt i Økonomiudvalget. Jeg benyttede orienteringen til at beklage overfor byrådet, at administrationen havde undladt at forelægge sagen til politisk godkendelse. Min orientering skete i øvrigt under byrådets drøftelse af Sorø Kommunes tilsyn med den almene sektor.

Indlægget handler således om en fejl begået for fire år siden. Vi har gennemgået vores tilsynsarbejde og søgt efter andre fejl i det kommunale tilsyn med almenboligsektoren. Vi har ikke fundet noget. Vi har arrangeret et temamøde for kommunalbestyrelsen med landets førende jurist på området Inge-Lis Kalum, som blev gennemført den 3. marts 2021, således at alle får en styrket viden om regler og rammer for området. Sorø Kommune arbejder for at sikre kommunens borgeres interesser - også lejerne i boligselskaberne - således at Sorø Kommune er et godt sted at bo for alle.