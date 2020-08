Send til din ven. X Artiklen: Debat: Byråd er det forkerte begreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Byråd er det forkerte begreb

Sorø - 21. august 2020 kl. 11:12 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære medborger!

Vi håber du har haft en god sommerferie. Hvis du afviklede dine tre uger i juli, har du god grund til at være vrissen, lissom os. Vejret var bestemt ikke det bedste. Til gengæld har vi haft rigtig godt vejr i august - næsten for godt.

Vi er privilegerede med lang ferie og god tid til at tænke over livet og tilværelsen. Er vores vrissenhed så taget af med det gode vejr? Nej, langtfra. Vi er stadig vrisne, om end kun på skrømt. Vi har adskillige grunde til at vrisse - én af dem vil vi afsløre sidst i dette indlæg. Inden vi når dertil, vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke har til hensigt at mobbe nogen. Skulle nogen alligevel føle sig mobbet, er det utilsigtet.

I 2007 blev de tre kommuner, Sorø, Dianalund og Stenlille lagt sammen under navnet Sorø Kommune. Som hos os skete der sammenlægninger i hele landet. Små kommuner blev til store - og 13 amter til fem regioner.

Det var efter vores opfattelse løsningen på et problem, der aldrig har eksisteret. Det var dengang Danmark blev midlertidigt ødelagt - og mange borgere, især de ældre, fremmedgjorte i deres eget land.

Men det er der ingen grund til at diskutere mere. Det er for længst overstået, selvom vi stadig lever med alvorlige konsekvenser. I stort set alle de nye kommuner blomstrer hovedbyerne, mens det, der er blevet til kommunernes udkantsområder, mange steder sygner hen og forslummer.

Forretningslivet dør, skolerne og bibliotekerne er for længst lukkede, og mange ejendomme forfalder. Stærke borgere med gode indtægter bosætter sig i hovedbyerne, mens de udfordrede flytter ind i billige boliger udenfor hovedbyerne. Fordums idylliske landsbyer og småbyer er mange steder forvandlet til noget, der ikke er kønt at se på.

Vores pointe med dette indlæg er, at ORD betyder noget for at forstå den virkelighed, vi hver især er en del af. Fx har vi lagt mærke til, at mange af vore lokale politikere, herunder borgmesteren, kalder den bestyrelse, vi har valgt dem til, for "byrådet".

Måske har mange af os vænnet os så meget til det, at vi ikke registrerer det mere. "Byrådet" - eller endnu værre "Sorø Byråd" - er en talemåde, som fremmer den fejlagtige forståelse, at "byrådets arbejde" drejer sig om Sorø By.

Bevares, det gør det også. Men først og fremmest drejer det sig om hele kommunen. Den rigtige betegnelse må derfor være Kommunalbestyrelsen. Begrebet kommunalbestyrelse vil sætte fokus på hele kommunen. Og ja, det betyder noget.

Vi ønsker ikke at tage noget fra Sorø by - slet ikke. Men vi ønsker en kommune i balance, hvor alle lokalområder er inkluderet. Når det kommer til stykket - og det gør det som bekendt altid, så må navnet efter vores opfattelse være »Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune«.

Bent Frederiksen, Norgesvej og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej i Dianalund