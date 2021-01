Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bymidtens miljø tilhører borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bymidtens miljø tilhører borgerne

Sorø - 26. januar 2021 kl. 19:00 Af Sascha Fich, spidskandidat og Bjarne Kjems, kandidat, fra Det Radikale Venstre

Sorø kommunalbestyrelse skal i sit møde d. 26. januar drøfte forholdene omkring Alléhusets forfald og manglende vedligeholdelse, siden kommunen solgte ejendommen til en privat entreprenør i 2017 til indretning af boliger.

Samme entreprenør købte i 2016 Faktagrunden bag Storgade til opførelse af en 15 meter høj boligblok. Den gang i 2016 glædede borgmesteren sig over, at der kom gang i bymidten, og at der kom nye borgere til kommunen. Siden er intet sket på Faktagrunden!

Vi mener, det er problematisk, at Sorø Kommune sælger ejendomme og grunde til firmaer, der tilsyneladende af økonomiske eller andre grunde ikke magter at leve op til forventningerne til bygningernes og grundenes anvendelse.

Når kommunen sælger bygninger og grunde, skal kommunen i salgsbetingelserne sikre sig, at bygningernes bevaringsværdi opretholdes, og at grunde bebygges i overensstemmelse med kommunens forventninger.

Bestående historiske bygninger og nybyggeri i bymidten skal bidrage positivt til byens arkitektoniske, kulturelle og sociale miljø. Denne opgave kan ikke overlades til private entreprenører.

Sorøs kommunalbestyrelse skal være meget mere bevidst om, at Sorø bys kulturelle, arkitektoniske og sociale miljø tilhører borgerne. Dette gælder naturligvis også kommunens øvrige byer og landsbyer.

Hensynet til at sikre et godt miljø for borgerne gælder også, når kommunen skal tage stilling til dispensationsansøgninger og vedtager nye kommune- og lokalplaner.

Apotekets skiltning mod Storgade er et eksempel på, at kommunalbestyrelsen var for hurtig til at tillade en moderne skiltning, der slet ikke passede til Apotekets oprindelige arkitektur. Heldigvis valgte Apotekets ejer den traditionelle apotekerskiltning.

Lokalplanen for Pilegårdstrekanten i Dianalund viser, at kommunen er i stand til at tænke bæredygtigt og langsigtet til gavn for borgerne og miljøet.

