Send til din ven. X Artiklen: Debat: Butikscentret - set fra sidelinjen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Butikscentret - set fra sidelinjen

Sorø - 16. februar 2020 kl. 17:11 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Dianalund, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund Centret har været genstand for både op- og nedture. For butiksstart og butiksdød. For konkurrence fra de omkringliggende større byer - og fra den omsiggribende nethandel, som kun bliver mere omfattende.

På trods heraf lever Dianalund Centret. Det udvikler sig tilmed. Nye butikker og flere handlende. Dianalund Centret har med sine opdaterede supermarkeder COOP og Netto, sine moderniserede og nye butikker, sin café og sine spisesteder, sin nye facade og meget mere formået at tilpasse sig en udvikling, hvor hård konkurrence er et ubønhørligt vilkår. Det vender vi tilbage til.

Det er vores opfattelse, at den positive udvikling i Dianalund Centret har flere årsager, hvoraf den første er betydelig arbejdsomhed og fremragende service hos de handlende. Tak for det!

Den anden er et indbydende butikscenter med flot ny facade, der er placeret midt i byen. Hvor handlen i mange andre byer for tiden flyttes uden for bymidten, er den i Dianalund stort set samlet i centret - midt i byen.

Det giver liv og skaber godt miljø. At der tilmed arbejdes for, at centret skal hænge endnu bedre sammen med borgerhuset, gør det ikke ringere. Det er godt set.

Den tredje grund er lokalbefolkningens vilje til at handle lokalt. Rigtig mange i lokalområdet har forstået, hvor vigtigt det er at handle lokalt, hvis vi vil bevare vores butikker. Og det vil vi selvfølgelig.

Vi tror imidlertid, at Dianalund Centrets stormende succes kan nå nye højder. Og her vender vi tilbage til det med konkurrencen. Nye højder forudsætter efter vores opfattelse, at de lokale butikker samarbejder endnu mere - og ser hinanden som forudsætning for centrets og fællesskabets succes - også selvom de forhandler samme kategori af varer og serviceydelser.

Den interne konkurrence tiltrækker flere kunder og er derfor ikke reel konkurrence - men samarbejde. De virkelige konkurrenter er storbycentrene, megabutikkerne og ikke mindst internettet. Det er dem, Dianalund Centret skal konkurrere med. Og det kan ikke altid ske med lavere priser - slet ikke.

Til gengæld kan det ske med sammenhold, god service, godt indkøbsmiljø, arrangementer og alt det, der i et lokalområde opbygger og vedligeholder det lokale fællesskab. Vi tror på jer - og vi er stolte af jer. Giv jeres optur endnu mere god vind i sejlen.