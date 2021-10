Send til din ven. X Artiklen: Debat: Budget løfter dagpasning og folkeskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Budget løfter dagpasning og folkeskole

Sorø - 24. oktober 2021 kl. 18:19 Af Kasper Nygaard, Henrik Kjølby, Jens Nygaard og Rolf Clausen, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre

I Venstre er vi med til at afsætte økonomi til børn og ungeområdet generelt herunder, at der sættes flere nye tiltag i værk, og dermed imødekommer og understøtter børn og unge med særlige behov i folkeskolen. Ligeledes styrker vi kapacitetsudfordringerne på dagpasningsområdet.

I Venstre mener vi, at dagpasning af vores børn skal være muligt lokalt, hvor man bor dog stadig med den fleksibilitet, at man som forældre har mulighed for at ønske en specifik institution. I budgettet har vi lagt vægt på, at der bliver afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til at imødekomme kapacitetsudfordringerne i daginstitutionerne, således at vi imødekommer forældrenes ønske om pasning i nærområdet.

Derudover glædes vi i Venstre over, at der i budget 2022 er afsat 3 mio. kr. til styrkelse af kommunens fol-keskoler stigende til 4,4 mio. kr. i år 2023. I Venstre har vi arbejdet for at få styrket indsatsen for børn med et særligt behov. Vi er glade for, at vi i budgetaftalen fik lagt vægt på, at den økonomiske pulje skal gå til en differentieret 2- læreordning, således at elever i klasser med ekstra behov får mulighed for hjælp til un-dervisningen.

Sundhed og trivsel går hånd i hånd med et godt læringsmiljø, som understøtter gode frokostvaner. I Ven-stre værdsætter vi højt, at der bliver afsat 200.000 kr. til indkøb af køleskabe på kommunens folkeskoler, således at muligheden for opbevaring af mad m.m. på køl er lige for alle elever.

Yderligere har vi lagt vægt på gode fysiske rammer, hvor vi har afsat 18,5 mio. kr. til samlokation af Ruds Vedby Skole og Regnbuen. Ligeså arbejder vi videre på det igangværende projekt med samlokation af Holbergskolen og Troldehaven i Dianalund for at sikre de bedst mulige forhold for børnene.