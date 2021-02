Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bryd den sociale arv med en uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bryd den sociale arv med en uddannelse

Sorø - 07. februar 2021 kl. 14:49 Af Marianne Vinding, Dianalund, kandidat for De Konservative Kontakt redaktionen

Vores børn og unge er på alle måder vores dna. Det afspejler sig tidligt i mange af de valg, der har og får konsekvenser for livet.

Af Region Sjællands uddannelsesanalyse fra 2020 fremgår det, at det ikke går så godt for de unge, når det handler om at få en ungdomsuddannelse. Det er alarmerende.

I Sorø Kommune drejer det sig om, at 1/3 af alle unge under 25 år, risikerer ikke at få sig en ungdomsuddannelse.

Hvordan får vi brudt den udvikling? Fagligheden i folkeskolerne er et af redskaberne. Jeg ser det som en udfordring, at mange skoler benytter sig af vikarer, der ofte er nyudklækkede studenter uden uddannelse eller anden erhvervserfaring. En løsning kunne måske være, at gøre det mere attraktivt at søge lærerstillinger udenfor de store byer.

Den dårlige statistik skal brydes allerede i folkeskolen. Vores børn skal mødes af veluddannede lærere med visioner i børnehøjde. Eleverne skal motiveres og udfordres fagligt, fra de træder ind på skolens matrikel den første dag, til de forlader den igen ti år senere.

De skal ses som selvstændige individer, der afslutter folkeskolen med kompetencer, der gør det muligt for dem at tage en ungdomsuddannelse. Det må være folkeskolens fornemmeste opgave.

Sorø Kommune ønsker bosætning, og der er rigtig mange gode projekter i gang. Men i min verden kræver det også endnu bedre skoler, hvis vi skal tiltrække flere børnefamilier. Som forældre, ser man ofte på skolen i det område, som man flytter til.

Men stor faglighed hos lærerne kan ikke gøre det alene, forældrene skal også mere på banen. Som rollemodeller er det meget vigtigt, at børnene fornemmer forældrenes opbakning og interesse for deres skolegang.

Hos nogle forældre kræver det en holdningsændring - fordi far og farfar var landmænd, behøver sønnike ikke at blive det. "Hvad fatter gør, er ikke altid det rigtige - æblet kan falde langt fra stammen".