Debat: Brandvæsen på vej ned

30. april 2019

Det er trist at følge den mishandling og langsomme udsultning, som Vestsjællands Brandvæsen er udsat for.

Tilsyneladende skyldes elendighederne en kombination af urealistiske økonomiske startforudsætninger for de sammenlagte beredskaber, dårlig daglig og politisk ledelse og helt manglende blik for, hvor vigtigt det lokale tilhørsforhold er for et "væsen", som er så tæt knyttet til borgerne og virksomhederne i de områder, det betjener.

Pr. definition kan man ikke centralisere brandstationerne, og man er helt afhængig af den entusiasme og loyalitet, der udvises af de lokale brandfolk, som for flertallets vedkommende ikke er fuldtidsansatte, og som ikke har meldt sig for pengenes skyldt. Det er interessen og lysten til at stå bi, når 'det brænder på', der driver værket. Derfor er det sidste led i en kæde af fejltagelser, nemlig at foreslå betalingen i forbindelse med 'forgæves fremmøde' reduceret fra 3 timer til 1 time, en ren katastrofe. Lagt sammen med øvrige fejlgreb må man sige, at VSBV-ledelsen har gjort, hvad man kunne for at forringe en i forvejen vanskelig situation.

Her burde Beredskabskommissionen, som fungerer som bestyrelse, for længst være trådt i karakter, hvilket ikke er sket. I stedet hopper denne kommunalpolitikersammensatte bestyrelse videre fra tue til tue uden for alvor at tage fat om nældens rod.

Muligvis er årsagen til det manglende management, at medlemsskabet af Beredskabskommissionen betragtes som et bijob, man ikke behøver at ofre så megen hjernekraft på, eller også kan årsagen være, at man spiller ping-pong med hinanden i kommissionen for at prøve at få de andre kommuner til at betale. Det ved kun fluen på væggen.

I parentes bemærket varsler det, vi blandt andet ser i Vestsjællands Brandvæsen, kun ilde for regeringens forslag om, at 21 nye Sundhedsfællesskaber skal ledes af delvist borgmester- og kommunalpolitikersammensatte bestyrelser. Det kan kun blive en svag løsning.

Henrik Nørgaard

Færøvej 48, Dianalund