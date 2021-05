Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgmesteren gør knæfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgmesteren gør knæfald

Sorø - 19. maj 2021 kl. 10:20 Af Niels Aalbæk Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Frigængerne Kontakt redaktionen

Borgmester Gert Jørgensen og Venstre har valgt at gå i valgforbund med Nye Borgerlige. Dermed gør Gert Jørgensen sin borgmesterpost afhængig af støtte fra den yderste højrefløj. Det er en meget trist udvikling. For kunne det være anderledes? Ja, det kunne det. Samarbejdet hen over midten står piv åbent i Sorø Byråd. Men borgmesteren fravælger det midtsøgende samarbejde og går i stedet helt ud, hvor blåt skifter til sort.

I mine øjne er det præcis den samme fejlslutning, som Blå Blok foretog på Christiansborg og som har ført til en total nedsmeltning af Blå Blok. Hvorfor så ikke tage ved lære? Hvorfor dette fortsatte stormløb mod den yderste højrefløj hos de Konservative og Venstre?

Den afgående lokale, konservative nestor Per Hovmand sagde det meget klart her i avisen 5. maj:

»Min erfaring er, at det betyder meget for både borgerne og for administrationen, at der opnås politisk enighed, og jeg (Per Hovmand) har det sådan, at jeg betragter et kompromis som en sejr.«

Per Hovmand sender dette vink med en vognstang på sin vej ud ad døren. Og Per har fuldstændig ret. Kompromisset er en sejr. Et kompromis er sejrspokalen for kompetente politikere. Og kompromisser findes på midten Gert Jørgensen, ikke på fløjene. Du går derfor i den forkerte retning.

Så hvorfor er jeg så så oprørt over at se udviklingen i den borgelige/liberale lejr, som lader de national-konservative og den yderste højrefløj vinde mere og mere indflydelse? Fordi min far var modstandsmand. Han tog turen i kreaturvogn til koncentrationslejrene Neungammen og Dacchau. Han lærte mig, at uanset hvor national-konservativismen stikker sit ækle hoved frem, der skal det bekæmpes. Stort som småt. Derfor takkede jeg nej til et valgforbund med de Konservative og Venstre, for der skal ikke være en eneste stemme på mig, som i stedet går til de national-konservative! Aldrig! Det ville være et overgreb på mine værdier.

Det kommende kommunalvalg har med Gert Jørgensen og hans marchorkester spillet sig langt væk fra et midtsøgende samarbejde. Det bliver desværre et valg mellem sort eller rød magt. Det er op til dig som vælger, om ikke det er på tide at give de blågrønne noget mere vind i sejlene. Kompromisser er en sejr. Dem skal vi have mange flere af i Sorø Byråd.