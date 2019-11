Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgmester-ord klinger hult Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgmester-ord klinger hult

Sorø - 20. november 2019 kl. 14:56 Af Jacob Grønholt-Pedersen, Rasmus Holst-Sørensen, Jesper Munch Jespersen og Adam Mølholm von Magius, Næstvedvej, Frederiksberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften vil byrådet i Sorø efter alt at dømme vedtage en ny kommuneplan uden at tage det mindste hensyn til store protester mod planer om at bebygge boldbanen ved Næstvedvej.

Hundredevis af borgere på Frederiksberg har siden august forgæves forsøgt at påberåbe sig lokalpolitikernes opmærksomhed. Borgerne er imod planen om at tillade fire-etagers byggeri tæt op ad Sønderskoven.

Vi har endnu tilgode at høre nogen meningsfuld forklaring fra byrådets spidser.

Et enkelt byrådsmedlem ønsker "eliteboliger" med kig til Sorø Sø på området og opfordrer os til at "ofre et stykke græs for fremskridtets skyld."

Borgmester Gert Jørgensen har vi inviteret til at møde os, men han har enten ikke haft tid eller lyst til at forklare sig foran borgerne.

Efter vores seneste protester lykkedes det dog at få borgmesteren i tale. Han forklarede over telefonen at en politisk beslutning om at tillade boliger på grunden udelukkende drejer sig om at tilgodese en privat aktørs (Sorø Akademi) mulighed for at tjene penge. Borgmesteren lagde desuden ikke skjul på, at protester og det rekordstore antal høringssvar ikke har gjort den mindste forskel, og at han upåagtet vil trumfe planen igennem.

På borgmesterens egen personlige profil som lokalpolitiker findes øverst følgende punkt: "Borgerinddragelse. Vi skal imødekomme alle synspunkter." Vi må blot konstatere, at det klinger hult.

Hvad angår Sorø Akademi værdsætter vi naturligvis dets store betydning for vores by. Men vi er dybt uenige med borgmesteren i, at Akademiet på trods af åbenlyse protester skal beriges på borgernes bekostning.

Vi fortsætter kampen for at bevare denne skønne plet på Frederiksberg - og håber at politikerne vil lytte til borgerne.