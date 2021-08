Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgerrådgiver skal bevares Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgerrådgiver skal bevares

Sorø - 15. august 2021 kl. 16:15 Af Abelone Bergløv, Enhedslisten i Sorø, kandidat til kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Der er lagt op til en drøftelse af borgerrådgiverens funktion og rolle på augustmødet i Kommunalbestyrelsen.

Fra Enhedslistens side mener vi uden vaklen, at borgerrådgiverfunktionen skal bevares, også selvom der har været relativt få henvendelser på det seneste. Vi er ikke det mindste i tvivl om, at der er behov for en borgerrådgiver, også i Sorø Kommune. Det skal selvfølgelig diskuteres, hvordan vi får ændret funktionen, så der kommer flere henvendelser.

Som medlem af Enhedslistens kommunalgruppe ved jeg, at der findes et meget stort mørketal, idet der er en stor gruppe af borgere, der ikke har kendt til muligheden for at bruge Borgerrådgiveren, eller som er blevet afvist der, fordi de for eksempel har henvendt sig til Ankestyrelsen, inden henvendelsen til borgerrådgiveren.

Måske handler det om at gøre adgangen til borgerrådgiveren lettere og at lave en tydeligere adskillelse mellem Borgerrådgiverfunktionen og Sorø Kommune, så det bliver alment kendt, at den findes og lige så vigtigt, hvad man kan bruge den til.

Det kunne være en mulighed, at borgerrådgiverfunktionen, sammen med en whistleblowerordningen blev gjort tværkommunal. Det kunne for eksempel ske i samarbejde med Ringsted Kommune.

Borgerrådgiveren bør placeres et andet sted, end på rådhuset, så den enkelte borger oplever, at der er afstand mellem borgerrådgiveren og Sorø Kommune, så det er helt tydeligt, at borgerrådgiverfunktionen er en uvildig funktion.

Yderligere kan funktionen gøres mere effektiv ved, at det politiske niveau i højere grad bruger borgerrådgiverens beretning til andet end en statusrapport på et kommunalbestyrelsesmøde. Dette er årsagen til, at Enhedslisten har taget Borgerrådgiverens beretning op i Børne- og ungeudvalget. Vi ønsker, at den omsættes til praksis ude i de enkelte udvalg, ligesom den kan bruges til at drøfte de felter, hvor der er mulighed for forbedring af indsatsen i Sorø Kommune.

Og der er masser at tage fat på. Fra den seneste rapport kan nævnes:

Rystende beretninger af nogle borgeres møde med rehabiliteringsteamet. Borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb, der klager over meget lange forløb. Langsommelighed i sagsbehandlingen.

Sager der kører i ring. Manglende svar og overskridelser af de lovede tidsfrister.

Enhedslisten ønsker derfor at bevare Borgerrådgiverfunktionen, men også at det bliver lettere at få adgang til rådgivning og vejledning. (forkortet af red.)