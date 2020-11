Send til din ven. X Artiklen: Debat: Børnene skal lege og leve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Børnene skal lege og leve

Sorø - 11. november 2020 kl. 15:38 Af Bo Mouritzen Kontakt redaktionen

Debat: ... ikke sidde i lejre, hvor de lider og dør. Livet er den bedste oplevelse, vi kommer til at få. Derfor bør vi sikre, at alle børn trives og har gode opvækstvilkår. Det gælder også børnene, der nu er placeret i Morialejren.

Derfor fremsatte Enhedslisten på det seneste byrådsmøde, sammen med de Radikale, Anita Skjoldager Eskildsen og SF, et forslag om, at Sorø Kommune skulle være med til at skubbe på Folketinget, så nogle af de mange børnefamilier, der sidder fast under umenneskelige vilkår, kunne komme til Danmark. Håbet er naturligvis, at andre lande træder til og også tager imod de andre flygtninge.

Enhedslisten har hele vejen igennem stået på mål for, hvorfor vi mener, at Danmark skal være med til at hjælpe mennesker i nød. Det vil vi fortsat gøre!

Det har været interessant at se forskellige højrefløjspartier skælde os ud. I flere læserbreve fra DF, Nye Borgerlige og en enkelt Konservativ, klages der over, at vi fra Enhedslisten bakker vores argumenter op med fakta.

For eksempel skriver Susanne Borggaard fra NB: "Enhedslisten kan liste nok så mange tal op, jeg forholder mig til den virkelighed der er i dag." og den konservative Ole Ersgaard kender åbenlyst ikke til Danmarks statistiks statistikbank, som er et af de steder, vi i Enhedslisten henter vores tal. Det er ellers en kilde, der er åben for alle.

Kritikken af vores tal handler ikke om, hvorvidt de er rigtige, vores tal er der aldrig nogle, der har kunnet tilbagevise, ligeledes kommer de altid fra valide kilder. Kritikken handler alene om, at man ikke kan lide de kendsgerninger, som Enhedslisten dokumenterer.

Det er helt typisk, at Enhedslisten i Sorø argumenterer med fakta og tal, mens den borgerlige blok argumenterer med følelser og "usande" eller fake news, uden at fremvise den mindste form for dokumentation for påstandene.

Det er den debatmetode, der i USA har ført til, at splittelsen i landet er taget til.

Grundlæggende handler det om, at de nationalkonservative ikke ønsker at fremme en kultur, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan leve uforstyrret, hvis de bidrager til samfundet.

Alle skæres over en kam, og selv om debatten handler om integrationen i Danmark, kastes der med eksempler fra Sverige eller Frankrig, og enkeltpersoner gøres til eksempler på adfærden hos hele befolkningsgrupper - og fakta, der dokumenterer andet, forkastes og afløses af udsagn, der dehumaniserer med henblik på, at skabe et dem-og-os-samfund.

Bo Mouritzen

Byrådsmedlem

Enhedslisten i Sorø