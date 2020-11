Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bo Mouritzens jonglering med postulater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bo Mouritzens jonglering med postulater

Sorø - 20. november 2020 kl. 13:59 Af Ole Ersgaard, Frederiksberg Have 12, Sorø Kontakt redaktionen

"Jeg forholder mig til den virkelighed, der er i dag", anfører Bo Mouritzen (BM) frejdigt i sit indlæg. Gad vide, hvor den virkelighed er henne? Det er i alle tilfælde ikke i Danmark.

For her siger en række (officielle) data jo det modsatte af, hvad BM giver udtryk for.

Bedre bliver det heller ikke for BM's troværdighed - at hævde ..."vores tal er der aldrig nogen, der har kunnet tilbagevise."

Man behøver jo blot kigge nærmere på BM's anførte antal: 8.190 personer (der fik opholdstilladelse i Danmark i perioden 2017-19 med baggrund i asyl eller familiesammenføring i relation hertil).

Det faktiske antal er nemlig væsentlig højere, hvilket fremgår af kilden til Danmarks Statistiks Statistikbank - Udlændinge-/og Integrationsministeriets data.

Hvorom alting er - historien viser tydeligt, at personer - specielt fra de nævnte geografiske områder, er markant overrepræsenteret ved fx en lav beskæftigelsesfrekvens.

For hvad er beskæftigelsesfrekvensen for de 5 bedst placerede oprindelseslande (top 5) og hvad er den for de dårligst placerede oprindelseslande (bund 5): Aldersgruppe: 30-64 årige? (kilde: 2018/Indvandrere i Danmark 2019, tabel 2.5 s. 47).

Køn: Mænd = M (i procent)/, Kvinder = K (i procent)/ og samlet set (i procent):

Top 5:

Nederlandene: 86/75/82 (1. Danmark: 84/79/82)

Litauen: 82/76/79

Polen: 80/70/76

Tyskland: 78/73/75

Ungarn: 80/71/75

Bund 5:

Somalia: 44/31/38

Libanon*: 48/28/39

Syrien: 55/18/39

Irak: 46/33/40

Afghanistan: 62/35/49

*heri indgår statsløse palæstinensere.

Samlet set er altså over halvdelen af personerne (30-64 år) fra disse lande ikke i beskæftigelse.

Og hvorfor mon?

Der bliver derfor netop tale om et "dem og os samfund", når et stigende antal ikke vil/kan integreres i det danske samfund, men fortsætte med en livsform - der hører til i en anden tidsalder. En tidsalder, som de fleste i den vestlige verden har forladt for flere hundrede år siden.

Så det er derfor ikke "os" i borgerlige/liberale partier, der ikke vil "dem". Det er derimod en foruroligende stor andel af "dem", der ikke vil "os". Det gælder desværre også »deres« efterkommere.

Og så hjælper det jo ikke, at BM forsøger, at italesætte en anden virkelighed. Virkeligheden ændrer sig ikke, fordi man ikke bryder sig om den. Heller ikke for BM.

Så derfor - nej tak til mere af det samme.