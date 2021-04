Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bo C's saglighed er ret tvivlsom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bo C's saglighed er ret tvivlsom

Sorø - 20. april 2021 kl. 19:57 Af Helge Torm, historiker, Munkevænget, Sorø Kontakt redaktionen

Udspillet i avisen fra byrådsmedlem Bo Christensen (K) i sagen vedrørende fremtiden for sidelængen til Storgade 13 vil jeg med glæde kommentere på.

Idet Bo Christensen mener, at jeg er ikke så saglig, som jeg burde være i min kritik af borgmester Gert Jørgensens synspunkter i sagen, så vil jeg dog tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved Bo Christensens egen saglighed.

Bo Christensen har nemlig læst registranten "Historiske huse i Sorø" fra 1982, som en vis herre læser Bibelen.

Ret manipulerende bringer Bo Christensen citater fra indledningen til værket som argumentation for Storgade 13's sidebygnings ringe værdi. I citaterne udtrykte Nationalmuseet på helt generel vis bekymring for, hvordan byens gamle huse dengang blev behandlet, men dermed tog museet ikke stilling til noget bestemt hus, og når Bo Christensen så fortsætter med den påstand, at der "ikke bliver nævnt noget om bevaringsværdi" i bogen, tager han grueligt fejl.

Læser man bogen til ende, får man nemlig øje på et kort over to sider af Sorø bymidte med udpegning af den bebyggelse, der er bevaringsværdig!

Denne registrant har siden sin fremkomst været brugt af Sorø kommune som værktøj i planlægningsarbejdet for såvel enkeltsager som de mere omfattende lokalplaner. Der er gennem årene flere gange henvist direkte til registranten.

Oven i dette bevaringsinstrument fulgte der i 2012-13 på kommunens foranledning en SAVE-registrering af udvalgte ejendomme ved Storgade og Torvet, herunder Storgade 13 med forhus og side. Forhuset fik tallet 4 og sidehuset tallet, d.v.s. begge bygninger er bevaringsværdige. Denne SAVE-registrering bliver i øvrigt officielt kaldt "På sporet af kulturen i Sorø bymidte - Bygningsregistrant".

Storgade 13's bevaringsværdighed kan alle forvisse sig om ved at google på fbb (registret for fredede og bevaringsværdige bygninger) og Storgade 13, Sorø. Sjovt nok er der her gang på gang henvisning til registranten fra 1982.

Det er fint, at politikere ved særlige lejligheder taler pænt om bevaringssagen, men hvor er det trist, at netop konservative politikere i Sorø hver gang, når det kommer til stykket, blæser på bevaringshensynene.

Tilhængerne af nedrivning, herunder Bo Christensen, peger også specifikt på sidebygningens tilstand, som skulle være så og så ringe.

Med al respekt for den lokale håndværksmæssige og arkitektfaglige ekspertise, der har udtalt sig om vedligeholdelsen og finder den elendig, vil jeg dog indvende, at det måske havde været godt for sagen, at man havde rådført sig med helt uvildige eksperter.

I et zoom-møde i november med ejeren af Storgade 13 og kommunens byplanarkitekt, foreslog jeg, at ejer tilkaldte landets førende bindingsværksekspert Søren Vadstrup, lektor ved restaureringslinjen på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Det havde dog ingen interesse, forlød det fra ejer. Hvorfor mon?

I øvrigt kan jeg meget stærkt anbefale Vadstrups nye bog: Bindingsværkshuset. Den er god at få forstand af!