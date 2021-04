Debat: Blanke stemmer er altid gyldige

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Sorø er blevet enige om listeopstilling til det kommende kommunalvalg. Der er nedsat et urafstemningsudvalg, der har udsendt kandidat-præsentation og afstemningsmateriale.

Disse kan give bestyrelsen et fingerpeg om holdningen for eksempel til listeopstilling eller sideordnet opstilling.

Endnu en kommentar: Lokalrådet for Sorø bymidte er for tiden lagt sammen med lokalrådet i Pedersborg. Hvornår får vi vores eget lokalråd tilbage?

Umiddelbart betragter jeg spørgsmålet som et internt forhold, men kan dog bekræfte at, partiet for øjeblikket er i gang med en urafstemning om placeringen fra pladserne 2 - 14 på stemmesedlen til kommunalvalget den 16. november 2021.