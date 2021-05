Debat: Biodiversitet - ordet som bruges overalt

Uden at ville gøre Google til frelseren eller djævelen, kan jeg ikke undlade at tænke på hvor meget CO2, netop Google udleder, når systemet skal finde uregerlige dippedutter, som befinder sig et eller andet sted på kloden, men som er nødvendige hvis bilmotoren skal virke eller en printplade er stået af.

Overflødigt biologisk materiale fermenteres til sunde og helbredende fødevarer, såvel til mig som til mine venner i naturen, der er intet madspild og fermenteringen har foreløbigt medvirket til at "guds egne håndværkere", sangfugle og insekter og jeg befinder os godt i min lille have.

I min levetid er mere end 80% af alle vildtlevende dyr udryddede, insektbestanden faldet til under det halve, klimaet ødelagt mange steder og opdyrket landbrugsjord misrøgtet af handelsgødning, ukrudts- og sygdoms sprøjtning, samtidigt med at store diesel hungrende maskiner efterhånden har afløst fysisk arbejde og dyreholdet blevet til kød, mælk og æg fabrikker.

Nogle taler om jordens undergang, men tag det blot roligt, jorden har været her - et tilfældigt sted i universet - sammen med mange andre sole og planeter i mælkevejen i mange millioner år, den skal nok overleve. Det er det levende liv der igen er på spil.

Vi mennesker, det opretgående menneske kaldet Homo Sapiens har været her i under 3000 år, men evnet at ødelægge livets muligheder ikke kun for os selv, men også for mange andre levende væsener, fra planter over dyr til os selv.