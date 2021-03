Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bevar det unikke Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bevar det unikke Sorø

Sorø - 15. marts 2021 kl. 19:54 Af Abelone Bergløv, kandidat til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Kontakt redaktionen

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan for 2019-2030 ønskede Enhedslisten i Sorø, at der blev udarbejdet en sammenhængende vision og strategi, der tager udgangspunkt i de styrker, der er i kommunens forskellige byer og landsbyer og den omgivende natur.

I Enhedslisten i Sorø har vi fortsat et stort ønske om at være mere restriktive omkring Sorø by. Byen har en fin bygningskultur og bykerne, hvor alt det, der er oprindeligt, har en meget høj kvalitet.

Enhedslisten foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen beslutter at lave en lokalplan for Sorø by, der bevarer de oprindelige kulturmiljøer, så der ikke ødelægges mere i bykernen, end det der allerede er sket.

På byrådsmødet den 26. januar 2021 blev det meget konkret, og vi kan se konsekvensen af, at kommunens bevaringsværdige huse ikke bliver beskyttet.

På mødet blev der nemlig givet tilladelse til at rive den bevaringsværdige gamle skole i sidebygningen på Storgade 13 ned, på trods af, at bygningen scorer højt på kulturhistorisk værdi, originalitet og arkitektonisk værdi.

At rive en 1700-tals bevaringsværdig bygning ned for, at der kan opføres et privat, moderne, ligegyldigt og historieløst hus med et par lejligheder, er så visionsløst og kynisk, at det trodser al sund fornuft.

Skolen ligger i "Kulturfirkanten", og den kan blive et unikt bidrag til, at Sorø bevarer sin sjæl og historiske værdi, hvis den gøres i stand og forvandles til et sted, hvor man kan opleve skolens og Sorøs historie. Et sted for både lokale og for de gæster, som vi så gerne vil have til Sorø.

Hvis vi ønsker, at Sorø by skal bevare en attraktionsværdi, så skal vi holde fast i, at de bygninger der er, skaber det grundlag.

I Enhedslisten undrer vi os over, hvad vi skal med lokalplaner, hvis de blot er en række venlige henstillinger, som man kan skrive sig udenom, og hvorefter byudviklingen fortsat foregår via dispensationer på bekostning af de oprindelige kulturmiljøer.

Vi blev stærkt bekymret over den sagsfremstilling kommunalbestyrelsen fik fremlagt, idet den gav os det indtryk, at man blot kan lade det gamle forfalde, så man lettere kan få tilladelse til at bygge nyt, da det så er nogle helt andre retningslinjer der gælder.

Enhedslisten ønsker at bevare det unikke købstadsmiljø, der kendetegner Sorø by. Der skal ikke rives bevaringsværdige bygninger ned. Det bør være en opgave for den kommende kommunalbestyrelse at sikre, at der laves en bevarende lokalplan for Sorø by.