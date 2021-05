Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bevar den bygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bevar den bygning

Af Anker Lundgaard, Priorgade 1 B st tv, Sorø

Mon den gamle sidebygning til Storgade 13 står endnu, når dette læses. Jeg håber det. Det er jo ikke en Unesco Verdenskulturarvsag - men det er en kulturarvsag for Sorø.

Tilfældigvis er jeg bygningskyndig. Som helt ung deltog jeg i at bygge Victoria Biografen. Senest har jeg været Ringsted og Sorø provstis byggekyndige, derudover er min viden og erfaring etableret gennem mere end 40 års ansættelse i Cowi Consult hvor jeg har været byggeleder af mange ind-og udenlandske projekter.

Også bevarings- og renoverings- projekter bla. renoveringen af Brøndbystrand samt istandsættelse af 5000 kvm. bindingsværksbygninger fra 1700 tallet.

Så det er med en god portion erfaring at mit professionelle blik kan se, at sidebygningen, Storgade 13, er i en tilstand der på ingen måde står i vejen for en nænsom istandsættelse udvendigt.

Indvendigt er det muligt at ombygge brugsmæssigt og byggeteknisk helt op til nutidige krav.

Efter mit skøn har bystyret begået en fejl, evt. i erhvervsvenlighedens navn, at tillade nedrivning af sidebygningen.

Men - gode ejer af sidebygningen Storgade 13 - der er ikke givet et påbud om nedrivning.

Der er handlefrihed. Den åbner for at lytte til ønsker fra mange gode folk om at bevare bygningen.

Bystyrets reaktion på mange læserbreve har været en orientering om den gamle gård og skolens fortid. Bl.a. at nogle længer tidligere er revet ned, og sidebygningens tilstand er ringe, og at fundamenterne ikke er dybe nok. Dette sidste synes ikke at have givet skader på bygningen i dens levetid på over 200 år.

Sorø Akademi og husejere i Søgade har valgt at bevare de gamle bindingsværkbygninger sikkert af tre årsager:

- det er teknisk helt overskueligt

- miljømæssigt venligt

- det er en fryd for øjet

Byggearbejdet i gården Storgade 13 er i gang. Et rødt hus i halvanden etage er opført. Udmærket håndværk, men efter mit skøn ikke godt indpasset i Kulturfirkanten. Men endnu et lignende hus på grunden bør undgås. Havde man blot skævet til de rolige og veltilpassede gule byhuse tegnet af arkitekt Søren Lotz.

Så gode ejer af sidebygningen Storgade 13. Bygningen er bevaringsværdig. Den kan bevares.

Bevar den bygning.