Debat: Betyder støj noget - har stilhed værdi?

Sorø - 18. september 2021 kl. 09:58 Af Trille Voetmann, Dalen, Sorø Kontakt redaktionen

Betyder støjen fra motorvejen rundt om Sorø overhovedet noget for vore dejlige naturområder og alle os der bor her og med stor glæde færdes ved søerne og i skovene?

I et større forskningsprojekt er svaret ja, støj betyder noget og de fleste borgere er parate til at betale for at bringe støjen ned. Måske også i Sorø?

Det er dejligt at have hurtig adgang til motorvejen, når bilen skal transportere os fra A-B, eller varer skal transporteres rundt i Danmark; men støjen fra den stigende strøm af lastbiler, personbiler og motorcykler forringer vores livskvalitet betydeligt.

En del forskning har påvist at den evige støjkulisse, den evige summen vi kan høre nat og dag langsomt er med til at opbygge stress i den menneskelige krop.

I en meget grundig nyere dansk forskning er der endvidere fundet markant sammenhæng mellem det at være udsat for vejstøj og/eller jernbanestøj over længere tid øger risikoen for at udvikling demens og Alzheimers betydeligt.

Tirsdag den 16. november 2021 er der Kommunalvalg - også her i Sorø. Hvem skal vi stemme på?

Vi undersøger om en kandidat eller et parti har holdning til, eller siger noget, som har betydning for os som borgere? Hvem tør eller gider tale højt om vejstøj og trafik?

Det er langt mere sexet at tale om biodiversitet, og hvad kan vi stakkels borgere gøre andet end at forsøge at ignorere støjen - vænne os til tingenes tilstand og lade støjen gå ud over vores helbred??

Diskussionen behøver ikke være lang og omstændelig. Der skal blot som udgangspunkt være enighed om, at borgernes helbred er vigtigt og herefter skal støjniveauet bringes ned: 1) Støjdæmpende belægning på motorvejen rundt om Sorø.

2) Nedsættelse af hastigheden på motorvejen rundt om Sorø.

3) Støjmur/støjvolde på de mest udsatte steder.

Tre små tiltag med stor virkning. Den løsning der er billigst, den med at sætte farten ned er også god, så hvorfor ikke starte der? Start med at kæmpe for at komme med i forsøgsordningen, der kan give kommunerne grønt lys til at sætte farten på motorvejen rundt om Sorø ned, støjdæmpende asfalt hele vejen rundt om Sorø på motorvejen og byg så støjdæmpende volde, på de mest udsatte steder.

Hvilket parti, kommunepolitiker eller kandidat tør tage dette emne op til debat eller på sit program - og vigtigst af alt - gøre noget ved vejstøjen? (forkortet af red.)