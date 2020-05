Send til din ven. X Artiklen: Debat: Behov for en præcisering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Behov for en præcisering

Sorø - 28. maj 2020 kl. 20:57 Af Gert Jørgensen, borgmester, og Lars Schmidt, formand for Social- og Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har på det seneste været bragt forskellige indlæg om mulighederne for at aflægge besøg på kommunens plejecentre. Debatten har især handlet om muligheden for at aflægge indendørs besøg på plejecentre.

Det er helt fint, at man som politiker har en holdning til, hvordan og hvornår man bør åbne op for besøg. I Sorø Kommune har et enigt Social- og Sundhedsudvalg valgt, at vi handler ud fra de retningslinjer, der bliver givet fra Sundhedsstyrelsen.

Både for de pårørende og for beboerne på plejecentrene betyder disse besøg alt. Det er derfor vigtigt, at der ikke kommer forskellige udmeldinger omkring besøgsmulighederne. Det er med at holde tungen lige i munden.

Der er forskel på, om man ønsker at aflægge besøg på et socialt botilbud eller et plejecenter.

Der er også forskel på, om det drejer sig om udendørs eller indendørs besøg.

Der er i skrivende stund nationalt besøgsforbud på plejecentre for at beskytte beboerne mod COVID-19, da de er i særlig risiko i forhold til virussen. Det betyder, at kommunen skal forbyde besøgende adgang til plejecentret.

Som kommune har vi selv kunnet bestemme, hvorvidt besøgsforbuddet gælder for plejecentrenes udearealer eller ej.

I Sorø Kommune har Social- og Sundhedsudvalget valgt, at vi skulle følge KL's anbefaling om at afvente Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udendørs besøg, før vi åbnede for besøg. Vi modtog retningslinjerne den 12. maj, og vi åbnede for udendørs besøg fra den 14. maj (tidsbestillingen åbnede den 13. maj).

Retningslinjerne kan ses på kommunens hjemmeside.

På botilbud er der pr. 20. maj åbnet for udendørs besøg af 1-2 faste besøgspersoner for hver beboer. Der er samtidig givet mulighed for, at lederen på stedet kan beslutte, at beboerne kan modtage besøg indendørs, hvis der er adgang til beboerens bolig direkte udefra, og hvis retningslinjerne i øvrigt kan overholdes. Denne mulighed foreligger ikke på plejecentre.

Både på plejecentre og på botilbud er der en undtagelse til besøgsforbuddet i kritiske situationer. Kritiske situationer er, hvis beboeren er kritisk syg eller døende, hvis beboeren er et barn under 18 år, eller hvis beboeren har kognitive funktionsnedsættelser, der gør besøg en nødvendighed.

Det er ledelsen på plejecentret eller botilbuddet, der afgør, om der er tale om en kritisk situation.

I de kommende dage vil vi modtage nye retningslinjer. I den forbindelse vil kommunens hjemmeside blive opdateret med de nye retningslinjer.