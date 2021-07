Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bedste mand til opgaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bedste mand til opgaven

Sorø - 21. juli 2021 kl. 16:05 Af Nicolai Sandager, spidskandidat for Liberal Alliance Kontakt redaktionen

Jeg har her i sommervarmen siddet og læst d'herrer Frederiksen og Beyer debatoplæg af 14. juli om vores borgmester Gert Jørgensen.

Hvem der har stillet et fuldstændigt ligegyldigt symbolpolitisk forslag om at kalde samlingen for kommunalbestyrelse i stedet for byråd, kan vel dybest set være underordnet? For det har ingen betydning haft for den i kommunen førte politik. Det har allerhøjst kostet nogle skatteborgeres penge, at der nu skal laves nyt brevpapir og overskrifter på kommunens hjemmesider.

At nogen for alvor vil lægge navn til dette spild af penge, er mig en gåde.

Den splid i kommunalbestyrelsen, I omtaler, kan heller ikke være værre end, at alle partier kunne gå med til det sidste budget, der blev lagt. Det er nu nok nærmere valgtrommerne, der buldrer.

I giver yderligere Det Konservative Folkeparti i Sorø med Gert Jørgensen i spidsen skylden for, at en privat virksomhed har valgt at lukke sin ene filial i kommunen, fordi der ikke var borgere nok til at kunne forsvare at holde denne åben. En trend, som de fleste banker nationalt ser ind i. Bland andet grundet de mange digitale måder at udføre bankforretning på.

Det er ganske simpelt markedskræfterne, der sætter ind. Som liberal kan jeg kun se det positive i det.

Og den mekanisme hverken kan eller skal borgmesteren blande sig i.

Den tilbagevendende nord og syd historie bringer I ligeledes til torvs. Men hvor er det helt præcist, I mangler udvikling? Dianalund, Ruds Vedby, Stenlille har i de forgange otte år alle haft befolkningstilvækst. Det sker jo ikke, hvis det er et skidt sted at bo. At prøve at male et billede af et forarmet nord, som lider, mens der bliver drukket champagne i syd er ganske enkelt forkert.

Vi skal videre fra retorikken om nord og syd. Vi skal videre fra den intetsigende symbolpolitik, og vi skal videre med at udvikle hele Sorø Kommune i en positiv og friere retning.

Og der er Gert Jørgensen, for nærværende, den bedste mand til at lede opgaven, omend han har brug for et solidt liberalt input i ny og næ.