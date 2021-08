Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bare det fortsætter frem mod valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bare det fortsætter frem mod valget

Sorø - 30. august 2021 kl. 15:41 Af Dan Kiving, regionsrådskandidat (S), Elmelunden 21, Sorø Kontakt redaktionen

I lørdags deltog jeg i den demokratidag, som afsluttede et tre-dages-arrangement under overskriften 'Mærk Dianalund'. Vejret eller rettere tørvejr og solskin var desværre ikke en aktiv medspiller, for regnen var til stede med byger hele dagen.

Alle de politiske partier var fra morgenstunden i fuld gang med at stille deres pavilloner op, og alt tydede på en spændende dag med mulighed for, at kandidaterne, som stiller op til de forestående valg i november og de aktive medlemmer lige så stille kunne få "skudt" valgkampen i gang.

Der kom da op ad formiddagen nogle besøgende, og politikerne fik mulighed for at præsentere sig selv og deres og partiernes fokus lokalt og kommunalt. Og i løbet af de noget våde og kolde timer for hænder og fødder fik jeg en følelse af, at noget var anderledes her ved 'Mærk Dianalund'.

Det var stemningen mellem os politikere, der ikke var helt som den plejer ved denne type arrangementer. Når jeg fik en snak med politiske kandidatkolleger og så andre stå og sludre og hygge sig sammen, mærkede jeg en glæde ved, at vi kunne være sammen igen om alt det politiske.

Om det er, fordi vi ikke længere er så voldsomt præget af coronasituationen, ved jeg ikke, men stemningen mellem os var afslappet. Jeg tænkte, at bare det vil være sådan mellem os politikere frem mod valget. Måske vil befolkningen så se på os med større respekt og måske tage mere del i demokratiet lokalt.

Et fællesskab, smil, respekt og ikke mindst en god tone tror jeg, at vælgerne gerne vil mærke, selvom vi naturligvis ikke er enige politisk set. Sådan fornemmer jeg, at stemningen er i det daglige politiske arbejde (måske lige bortset, når kommunalbestyrelsen krydser klinger og i budgetfasen), men vi oplever og læser om noget helt andet i valgkampene. Her kan tonen ofte blive - efter min mening - unødig og uklædelig grov og provokerende.

I lørdags i regnen var der humor og respekt selv under den afsluttende debat fra scenen. Også selvom der var en del tilhørere og selv pressen var til stede. Der blev grinet sammen og ikke grinet ad hinanden. Jeg følte, at netop sådan bør den politiske debat være i et ideelt demokrati, og alle vi politiske kandidater og politisk aktive bør bestræbe os på at føre politik og valgkamp på den måde de næste to en halv måned.

En stor tak til kræfterne af 'Mærk Dianalunds' demokratidag for et godt arrangement, som viste en farbar vej til udviklingen af det lokale demokrati og dermed til et bedre lokalt fællesskab.