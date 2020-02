Debat: Banker uden penge

Avisens artikel "Farvel til ekspedition ved kassen" for nylig om Nordeas afdeling i Køge, der dropper kontanter, får mig til at erindre en "bankforretning" i Nordea i Sorø for cirka en måned siden:

I forbindelse med et særligt arrangement skulle jeg bruge 1.000 kroner i 50-krone sedler. I den lokale Nordea pengeautomat, på torvet i Dianalund, er den mindste pengeseddel, man kan trække, 100 kroner. Derfor kørte jeg til Sorø for at hæve pengene "ved skranken" i Nordea blot for at få at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, idet afdelingen var pengeløs. Heller ikke dér kunne pengene trækkes i automaten, idet mindste seddeltype var 100 kr.