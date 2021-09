Debat: Bæredygtig kommune?

Bestyrelsen har kastet håndklædet i ringen efter 5-6 års intens indsats for at realisere drømmen om et bofællesskab på Rørstensgrunden.

I begyndelsen var reaktionerne begejstrede. Medlemmerne flokkedes, og politikerne med borgmesteren i spidsen virkede ægte interesserede i at benytte denne enestående mulighed for at profilere sig som en miljøansvarlig kommune og lokke ressourcestærke skatteydere til Sorø.

Næste fredag tager borgmesteren i Holbæk det første spadestik på et projekt i Knabstrup, der til forveksling ligner Sorø Økosamfund: 40 flotte funktionelle boliger bygget i et bæredygtigt koncept med solceller på tagene, et fælleshus, dyrkningsjord og regnvandssø. Byggeriet er alment, huslejen overkommelig, og blandt andet børnefamilierne fra København strømmer til. Projektet blev søsat for to et halvt år siden og er båret frem af begejstrede politikere, et effektivt og imødekommende embedsværk og et lokalsamfund, der med åbne arme hilser 90 små og store tilflyttere velkomne. Sådan kan man også udmønte den nødvendige klimapolitiske indsats.