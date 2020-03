Send til din ven. X Artiklen: Debat: Arbejdsgruppe kigger på flere trafikløsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Arbejdsgruppe kigger på flere trafikløsninger

Debat: På borgermødet i Dianalund den 10. marts der nedsat en arbejdsgruppe som undertegnede nu har meldt sig til. Gruppen skal kikke på de fremtidige trafikløsninger for Dianalund/Tersløse.

Der blev på mødet talt om diverse hastighedsdæmpende foranstaltninger, mens en omfartsvej nærmest blev dømt helt ude.

Borgmester Gert Jørgen informerede om den pris, der var fremkommet ved de første undersøgelser.

Det var med stor undren, der blev stillet spørgsmål fra salen angående pris på andre muligheder for at etablere omfartsvejen, og at svarene på disse spørgsmål var, at det var ikke undersøgt.

Gert Jørgensen gjorde det klart at man fra politisk hold ikke havde bedt kommunens folk om at kikke på alternative muligheder for at gennemføre en omfartsvej.

Det er mere reglen end undtagelsen, at den første pris på et anlægsprojekt er større end budgettet. Det hører dog til sjældenhederne, at man så sætter sig på hænderne og trækker på skuldrene fremfor at kikke på, hvordan man så kan få pris og budget til at nå hinanden.

De Konservative, med borgmester Gert Jørgensen i spidsen, havde for kort tid siden et indlæg i avisen, hvor det gjorde det klart, at de ønskede at udvikle Dianalund på bedste måde, og de har et ønske om at snarest at udvikle Pilegårdstrekanten til boligområde.

Dette er sikkert også en god ide, men det er vigtigt, at der er en ordentlig infrastruktur først.

Det er derfor indlysende, at den nedsatte arbejdsgruppe også bliver nødt til at se på ALLE muligheder for den bedste trafikløsning. Dette betyder, at både fartnedsættelse og en billigere løsning for en omfartsvej skal undersøges.

