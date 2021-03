Debat: Anstændig velfærd

Anstændig velfærd er på ingen måde luksus. Det er din og min mulighed for at kunne leve det gode liv, uanset hvad der dukker op undervejs. Vores velfærdssamfund bygger på idéen om velfærd for alle borgere i samfundet og er rammen om vores sundhed, lykke og trivsel og den sociale tryghed. Det handler om, at vi passer på hinanden.

Personligt mener jeg, at vi skal have en ambitiøs velfærdspolitik. Vi skal styrke ældreplejen og skabe gode anstændige tilbud til de ældre, der har brug for det. Samtidig skal vi sikre en stærk folkeskole, som danner rammen for god trivsel og læring. I daginstitutionerne skal vi sørge for, at der er bedre normeringer og dermed nok pædagoger til at kunne skabe en god og tryg hverdag for de mindste. Det er vigtigt, at der er personale nok til at løfte opgaverne, så de kan løses på en ordentlig måde. Det vil jeg slå et slag for, hvis jeg bliver stemt ind i kommunalbestyrelsen til november.