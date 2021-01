Send til din ven. X Artiklen: Debat: Alting har sin tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Alting har sin tid

Sorø - 28. januar 2021 kl. 05:27 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Dianalund, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen

Alting har sin tid: En tid til landkommuner og en tid til storkommuner.

En tid til at centralisere og en tid til ikke at centralisere. En tid til uhæmmet forbrug - og en tid til bæredygtig omstilling. En tid til det globale og en tid til det lokale. En tid til at leve ubekymret - og en tid til at tænke over fremtiden for os selv og vore efterkommere. Har corona-tiden ikke givet andet - så har den i det mindste givet os tid til at tænke over livet - og tid til at tænke over døden.

Og det er måske ikke så dumt.

Corona eller ej - mennesker lever, og mennesker dør. Samfund lever, og samfund dør. Forskellen er, at menneskers død er vi ikke herrer over. Uanset, hvor dygtige vi bliver. Nok kan vi regulere lidt her og der, men så snart vi bliver født, er vi dømt til at dø. Dødeligheden er fortsat 100 procent - og døden er en ligeså selvfølgelig del af livet som fødslen. Sådan er det - et vilkår.

Anderledes forholder det sig med samfund. Store samfund og små lokalsamfund. Her har vi indflydelse. I fællesskab kan vi beslutte, om samfund skal leve eller dø. Hvis vi vil have dem til at leve, skal de næres, udvikles og tilpasses den tid, vi lever i. Er vi ligeglade med, om de dør, skal vi intet foretage os. Slet ingenting.

Det går helt af sig selv, hvilket vi kan forvisse os om ved at åbne øjnene og se os omkring.

Vores pointe er, at bæredygtig grøn omstilling og udvikling er den næring, der lige nu skal til, for at vore efterkommere kan få ligeså gode liv i ligeså gode og levende samfund, som vi har haft - og har.

Måske er vore politikere mest optaget af de udfordringer, der ligger lige for, og som der altid er nok af. Men både politikere og alle andre er nødt til at tænke længere, hvis der også skal være en fremtid for dem, der kommer efter os. Vores børn og børnebørn. Det ansvar må vi hver især tage på os - og særlig hårdt hviler det på vores politikere.

Vi forventer derfor at læse og høre om deres visioner for en bære- og levedygtig fremtid. Hvad vil de gøre for at skabe bedst mulige vilkår for grøn tilpasning og udvikling i vores kommune og vores lokalsamfund? Det forventer vi udfoldet i valgkampen frem til kommunalvalget.

Med ønsket om en leve- og bæredygtig grøn fremtid for hele Sorø Kommune.