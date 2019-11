Send til din ven. X Artiklen: Debat: Alle har gode argumenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Alle har gode argumenter

Sorø - 15. november 2019 kl. 21:14 Af Niels Aalbæk Jensen, byrådsmedlem (Rad.)

Boldbanegruppen, der ønsker at bevare boldbanen på Næstvedvej, har sendt mail til alle byrødder og fået samme trykt som debatindlæg her i avisen.

De mener at "kommunen" handler "arrogant og magtfuldkomment", hvis ikke byrådet følger indstillingen fra det "historisk høje antal høringssvar" på 60, der er imod boligbyggeri på boldbanen.

Med baggrund i de 60 høringssvar, konkluderer Boldbanegruppen, at "Borgerne på Frederiksberg ønsker at bevare boldbanen". Den slags stråmænd og populisme kan man sige meget om.

I min tid i byrådet har det aldrig været mængden af høringssvar, der har gjort udslaget for mig og fået mig til at ændre mening og standpunkt. Det har altid været et overraskende, eller bare et såre klogt argument, ofte formuleret i en enkel sætning, i et høringssvar eller fra en af mine gode kollegaer i Teknik og Miljøudvalget.

Jeg undres derfor generelt over Boldbanegruppens argument om, at antallet af høringssvar skulle få mig eller mine byrådskollegaer til at følge høringssvarenes "indstilling". Og at vi skulle være både arrogante og magtfuldkomne, hvis vi kommer frem til en anden konklusion end Boldbanegruppens, flytter kun vægten i Boldbanegruppens argumenter ned på laveste hylde i min bog.

Der var også et meget stort antal mennesker der stemte på Donald Trump og 17 mio. der stemte England ud af EU. Men det gør ikke deres opfattelse mere rigtig, mere klog eller mere sympatisk, bare fordi de var mange.

Endvidere undrer det mig, at Boldbanegruppen mener "ikke at have hørt nogle gode argumenter for et boligbyggeri"!? De har så absolut hørt argumenter FOR boligbyggeriet, men dem har de valgt at dømme "ikke gode". Så derfor står der kun deres holdning tilbage at følge, skal vi forstå!

Til almindelig orientering er det ikke sådan, vi arbejder i Teknik og Miljøudvalget og i alle øvrige udvalg. Der har ALLE medlemmer GODE argumenter, uanset hvilket parti vi repræsenterer. Og det er vores forbandede pligt at respekterer de forskellige holdninger og gøre dem til det aktiv, der gør den politiske behandling værdifuld og saglig.