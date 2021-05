Debat: Akut behov for en arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken skal introducere kriterier, som stiller en lang række spørgsmål, der skal besvares, når man planlægger et fysisk tiltag i byen. Stort eller småt. Én af de allervigtigste pointer skal være ønsket om at udvikle byen sammen med alle dens mange aktører og opnå et fælles ejerskab for store og små projekter i byen. Arkitekturpolitikken skal derfor udvikles i samarbejde med en række interessenter.

Så lad os nu erkende, at det er en politisk fejl at nedrive den gamle skole i Sorø og skynde os at rette op, så samme fejl ikke sker igen. Frigængerne har fået forslaget til en arkitekturpolitik på dagsordenen til mødet i TMU i juni for at få sat en arkitekturpolitisk plan for Sorø, Pedersborg og Frederiksberg på skinner. Vi håber det vil lykkes at vinde tilslutning fra hele byrådet.