Debat: Aalbæk og bæredygtighed

Sorø - 29. december 2019 kl. 20:15 Af Henrik Gerner Baark og Kirsten Laursen, Dækstensvangen 12, Frederiksberg, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Niels Aalbæk Jensen!

Dine mærkesager til byrådsvalget i 2017 var:

.... at tilføre byrådet et grønt pust af iværksætteri og evnen til at få det til at blive til noget..

Valgløfter, som du desværre ikke har indfriet i forbindelse med udstykningen af Rørstensgården, hvor du på et byrådsmøde i november 2018 var med til at beslutte, at adgangsforholdene til udstykningen alene skulle gennemføres ad Klokkergårdsvej.

Nu kører lastbilerne en omvej på 20 km til/fra byggepladsen, fordi de ikke må køre 500 meter ind ad den vestlige del af Smedevej fra Parnasvej.

Argumenterne fra politikernes side var, at Smedevej er en »farlig« skolevej. Men fakta er, at skolebørnene slet ikke bruger den vestlige del af Smedevej. De køres i bil af deres forældre, eller de bruger den lille bus til skolen, fordi det simpelthen er for farligt at færdes på cykel ad Parnasvej og Smedevej. Det forstår vi godt. Her er jo ingen cykelstier.

Den løsning, du var med til at stemme for, er ikke bæredygtig, grøn eller CO2-neutral, som du er så stolt af at arbejde for i dit politiske arbejde og desuden skriver om i flere læserbreve.

Men for at kompensere for din fejlagtige og ikke bæredygtige beslutning, så kan vi opfordre til, at du går forrest og får politikerne i Sorø Byråd til at åbne for adgangsvejen til Rørstensgården ved Smedevej.

Så undgår vi, at al den tunge trafik i fremtiden skal køre den kæmpe omvej. Det haster meget, fordi de første 15 byggegrunde er blevet solgt i december måned.

Med denne bæredygtige løsning kan du også være med til at få udrykningskøretøjerne til at komme hurtigere frem og oven i købet redde liv, fordi ambulancen fra Slagelse Sygehus kan komme hurtigere frem.

Det kan ikke gå hurtigt nok. De store kraner og lastbiler kører snart ad Klokkergårdsvej for at bygge huse i den nye udstykning ved Rørstensgården.

Vi ønsker også at få lukket det fredede stendige, der er blevet ødelagt ved Klokkergårdsvej, så de to udstykninger bliver selvstændige.

Men lad gerne en åbning stå i diget, så der kan passere gående og cyklister, så de to udstykninger på flotteste vis kobles til hinanden. Så bliver det en sikker skolevej og skaber sammenhængende cykelstier på Frederiksberg.

Vi håber på et godt og bæredygtigt samarbejde med dig.