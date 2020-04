Rikke Thernøe: - De unge er rigtig gode til at overholde reglerne. Det er vi både imponeret og glade over. Foto: Thomas Olsen

De unge i kommunen er gode til at overholde forsamlings-forbudet

Da statsministeren meddelte, at det ikke længere er tilladt at mødes flere end 10 mennesker sammen - heller ikke udendørs - kom et nyt samarbejde i Sorø Kommune i stand.

- Det fungerer virkelig godt. Vagtfirmaet dækker aften- og nattetimer og kommer ofte steder, hvor vi måske ikke selv nødvendigvis ville kigge. Politiet kommer også meget rundt i denne tid, og hvis der er nogen, der overtræder reglerne, noterer de navne og cpr-numre og melder det ind til lokalpolitiet. På den måde kan vi også se, om det er de samme unge, der er brug for at tage fat i, og om vi eventuelt skal inddrage forældrene, siger SSP-koordinator i Sorø Kommune, Rikke Thernøe.

- Nej, det er det dejlige ved det hele. Både vagtfirma og politi melder tilbage, at der ikke rigtigt er nogen problemer, og det er også vores egen opfattelse i SSP. De unge er rigtig gode til at overholde reglerne, og der har kun i enkelte tilfælde været brug for lige at gøre opmærksom på at holde afstand. Det er vi både imponeret og glade over, siger Rikke Thernøe.