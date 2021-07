Se billedserie Formanden for »Liv i Stenlille« Casper Elkjær Hansen er optimistisk og tror på 800 gæster den 4. september. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: De unge får alligevel ikke festen for sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De unge får alligevel ikke festen for sig selv

Sorø - 08. juli 2021 kl. 19:32 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Foreningen »Liv i Stenlille« har skrottet idéen om en fest for de 14-17 årige, men inviterer i stedet til familiefest i Banevænget den 4. september. Det løser et problem omkring kommunale tilskudskroner til unge-events med alkohol.

Der måtte et ekstraordinært møde til i både for kultur- og fritidsudvalget og i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget for at tage en beslutning om, hvorvidt det er okay, at foreningen »Liv i Stenlille« kan overføre 15.000 kommunale tilskudskroner, som var tiltænkt et arrangement for unge, til et familie-arrangement.

Det blev der nikket ja til i begge udvalg. Dog med den kommentar, at politikerne ønsker, at der også i det nye arrangement sikres et fokus på de unge.

FAKTA »Liv på Plænen« finder sted den 4. september 2021 klokken 15 til 23.00 i Banevænget, Stenlille

Foreningen »Liv i Stenlille« arrangerer familiefesten.

Bandet All Stars Partyband giver koncert, og DJ Booty Beats spiller.

SIF Fodbold, Café Tid og Det Go’e Hjørne sørger for maden på pladsen.

Det er gratis at komme ind, hvis man er mellem 0 og 12 år. De 13-18 årige skal betale 100 kroner, og dem over 18 år 150 kroner.

Billetter købes i indgangen på dagen. - Vi bakker op om det nye arrangement, men sigtet omkring de unge skal holdes, siger Bo Christensen (K), der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

I forhold til det oprindelige arrangement for de 14-17 årige var det - for politikerne - problematisk, at arrangøren lagde op til, at der var tale om en »posefest«.

I tæt dialog Det er et koncept, hvor voksne holder den medbragte alkohol for de unge og på den måde har lidt styr på deres alkohol-indtaget. Fra arrangørens side var konceptet, at de unge kun måtte medbringe øl og cider og altså ikke stærke drikke.

- Det gik vi oprindeligt kun med til, fordi »Liv i Stenlille« lovede at være i tæt dialog med SSP og politiet om dette eventuelle koncept. Sorø Kommune ønsker ellers ikke at facilitere, at børn og unge under 18 år drikker alkohol, siger udvalgsformanden.

Den problematik er altså ude nu, hvor »Liv på Plænen«, som det nye event hedder, er målrettet både børn, unge og ældre. Det finder sted den 4. september klokken 15 til 23.00 på græsarealet ved Banevænget i Stenlille.

- Her gælder de almindelig regler for udskænkning af alkohol. Nemlig at man skal være fyldt 18 år. Hvad hver familie aftaler med hinanden, blander vi os ikke i, siger Bo Christensen.

Som formand for foreningen »Liv i Stenlille« har Casper Elkjær Hansen været med i planlægningen af både den oprindelige unge-fest og den nye familiefest.

- Det blev simpelthen for kompliceret og næsten umuligt at gennemføre en unge-fest inden for på grund af de mange restriktioner. Og så ville vi heller ikke være skyld i smittespredning efter en fest, siger Casper Elkjær Hansen.

Med band og DJ Det var baggrunden for, at foreningen bad om at måtte overføre de 15.000 kroner, som de havde modtaget i tilskud, til en fest med en noget bredere aldersmæssig målgruppe.

- Det bliver en halv dag på plænen for hele familien. Med blandt andet livemusik og DJ, fortæller Casper Elkjær Hansen.

Han tror, at byens borgere har brug for at være sammen om noget sjovt, hyggeligt og positivt efter en lang vinter med nedlukning.

- Der er ikke »Sjov i gaden« i år, som der har været tidligere, så derfor tror vi i bestyrelsen, at der er ekstra stor opbakning til en familiefest, siger han.

Han præciserer, at der til familiefesten den 4. september gælder de samme regler, som gælder alle andre steder: Barerne på pladsen må ikke udskænke alkohol til unge under 18 år. Og at foreningen »i den grad har tilgodeset de unge i forhold til den musikalske underholdning«.

Sidde ned Deltagerne ved »Liv på Plænen« skal selv medbringe campingstole eller tæpper, for myndighederne kræver, at alle sidder ned under koncerterne.

- Det er selvfølgelig lidt specielt, at man skal sidde ned og lytte til musik, man har lyst til at danse til. Men sådan er det, og både bandet og bestyrelsen tror på, at det kan blive en kæmpe oplevelse alligevel, siger formanden for »Liv i Stenlille«.

Der kan være 800 gæster på plænen i Banevænget, og Casper Elkjær Hansen er optimistisk.

- Vi kan normalt samle 400 til fest. Corona er stadig over os, men vi har alle savnet sammenholdet og de gode stunder, så jeg tror, vi kan komme højere op den 4. september, siger han.