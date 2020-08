De tog tråden op

- Den Klassiske Broderiskoles fornemste opgave er at bevare, beskrive og videreudvikle broderi som en del af vores fælles kulturarv. Skolen er etableret af Lis Ahrenkiel i 1995 og tilbyder et uddannelsesforløb over syv år, hvor 18 broderiteknikker bliver gennemarbejdet, fortæller museumsinspektør for nyere tid, Lene Hadsbjerg, Sorø Museum.