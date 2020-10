De spiser sammen - men hver for sig

Hvad gør man i de stærke landsbyfællesskaber, når corona-sitiuationen sætter en stoppe for de populære fællesspisninger? Jo, man spiser da sammen alligevel - bare hver for sig.

I Munke Bjergby er der fællesspisning både Mortens aften 10. november samt 2. december. Ti Mortens aften skal man koge sine egne kartofler, men så kan beboerne ellers hente andesteg med tilbehør til opvarmning. 2. december står menuen på flæskesteg med kartofler og andet tilbehør. Prisen for at være med ved spisningerne, der altså foregår i eget hjem, er 75 kroner for voksne og 40 kroner for børn mellem 3 og 12 år. Man tilmelder sig ved at betale på MobilePay og angive datoen eller datoerne for deltagelse, og hvor mange man er. Det sker på nummeret 72093 senest 6. november. Spørgsmål kan man få besvaret af Tanja Oldgaard Larsen på telefon 25 11 07 98.