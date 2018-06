Se billedserie Ulla og Villy Simonsen glæder sig hver dag over, at der kommer »en af pigerne« fra Sorø Kommunes hjemmepleje og hjælper dem. Her er det Gitte, der kommer med det gode humør. Foto: Anders Ole Olsen

De små smil skaber stor lykke

Sorø - 08. juni 2018 kl. 16:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kontakten med seks børn, 10 børnebørn og 10 oldebørn er ebbet lidt ud for Ulla og Villy Simonsen fra Stenlille. De har ikke længere nære venner, som de ses med. De har heller ikke helbredet til at komme langt omkring. Faktisk foregår det meste af deres liv i stuen i Møllegårdsparken og i den lille rækkehushave.

Villy på 82 år er alvorligt syg, og Ulla Simonsen på 81 år er også ramt af sygdom og er dårligt gående.

For nogle mennesker kunne alt det tilsammen betyde rigtigt dårligt humør og manglende livslyst.

Men der er overvejende smil på læberne og altid en vilje til at forsøge at se lyst på tilværelsen hos ægteparret Ulla og Villy Simonsen, der lige har fejret sølvbryllup.

- Det nytter jo ikke noget at sidde og se sur ud over det. Så vi prøver at glæde os over det positive, der trods alt sker i vores liv, siger Ulla Simonsen.

Det livsbekræftende og glædelige er for eksempel, når en af Sorø Kommunes hjemmehjælpere træder ind ad døren. Det gør de mindst to gange om dagen.

Når det sker, er det for Ulla og Villy Simonsen et af dagens højdepunkter.

- Du aner ikke, hvor meget deres besøg betyder for os. De er altid søde og hurtige. Sådan en dag hvor en af dem stikker hovedet ind i stuen og siger »Hej« med et glad ansigt: Det smil er så meget værd for os, siger Ulla Simonsen.

Villy Simonsen kalder hjemmehjælperne for »alle mine piger« og udtrykker dyb taknemmelig over deres hjælp, som han er afhængig af for at klare hverdagen.

