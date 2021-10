Fra årsskiftet er fast læge på plejecentre som Mølleparken på fotoet en del af lægernes overenskomst - men Sorø Kommune vil gerne i gang fra 1. november. Foto: Charlotte Koefoed

De praktiserende læger kan rykke ind på plejecentrene

En ny aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation gør det nu mere attraktivt for praktiserende læger også at blive plejecenterlæger.

Sorø - 01. oktober 2021

Fra 1. januar 2022 bliver ordningen nemlig en del af overenskomsten med faste ydelser, og det bliver regionen, der skal betale lægens rådgivningshonorar.

Som en del af aftalen har lægen nemlig to timer om måneden, hvis der er op til 30 beboere, og tre timer om måneden, hvis der er mere end 30 beboere, til rådgivning og undervisning af personalet.

Kommunen vil i gang Sorø Kommune har i flere år forsøgt at få indført ordningen - uden held. Der har ikke været interesse for opgaven fra lægernes side. Det har ikke nødvendigvis betydet, at læger aldrig har vist sig på plejecentrene, men det har i alle tilfælde været en individuel aftale med egen praktiserende læge.

- Der er flere lægehuse, der har ytret interesse for at indgå i ordningen, og vi håber, at de nu byder ind på opgaven, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Vi er glade for, at man også centralt fra har set vigtigheden af. at den opgave bliver løst. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der sker færre indlæggelser og genindlæggelser, at medicinhåndteringen på plejecentrene bliver forbedret, og at beboere og pårørende oplever en højere grad af tryghed på grund af den tætte relation til lægen.

Flere fordele For lægen betyder rollen som fast tilknyttet læge på et plejecenter, at lægen får de beboere på plejecentret, der ønsker det, som faste patienter. Lægen møder patienterne på plejecentret og fortsætter derudover sin praksis som normalt.

Fordelene for lægerne, der vælger at tilknytte sig plejecentrene, er også klare. De kan se frem til en faglig udfordring og en anden måde at følge patienterne på. De får dybere indsigt i den enkelte patient og adgang til konstruktiv sparring med personalet om beboerne, som kan fortælle dem om ting, de ser, som lægen skal holde øje med.

- I det hele taget får lægerne mulighed for at præge den sundhedsfaglige indsats i Sorø Kommune, og vi kommer til at stå klar med åbne arme, siger leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune, Pia M. Nyborg Hansen.

- Vi har allerede et godt samarbejde med de praktiserende læger i kommunen, men jeg er sikker på, at der kommer til at opstå klare fordele i en fast tilknytning, som både beboere, medarbejdere og lægerne selv kommer til at nyde godt af.

Udgiften Normalt koster det 210 kroner at skifte læge. Men Social og Sundhedsudvalget har vedtaget, at Sorø Kommune dækker udgiften for de beboere, der vælger at skifte til den læge, som bliver fast tilknyttet deres plejecenter. Men det er for de ældre en frivillig ordning.

Kommer ordningen i gang inden årsskiftet, skal Sorø Kommune også betale rådgivningstimerne til lægen. Begynder den nye ordning 1. november vil udgiften for Sorø Kommune ligge på 23.223 kroner. Skal kommune betale lægeflytning for 207 borgere, løber udgiften op i 43.470 kroner.

Social- og Sundhedsudvalget har delt de kommunale plejecentre op i tre grupper: Dianalund med Mølleparken/Blomstergården (47 beboere), Sorø Nord med Røde Kors Hjemmet og Slaglille Plejeboliger (88 beboere) og Sorø Syd med (Egecentret, Holbergcentret og Lynge Plejeboliger (72 beboere).