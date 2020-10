Artiklen: De her ni indsatser skal løfte skoleelevernes faglige niveau

De her ni indsatser skal løfte skoleelevernes faglige niveau

Der er brug for at løfte elevernes faglige niveau i Sorø Kommunes folkeskoler. Det viser en omfattende rapport, der netop har undersøgt kvaliteten af fagligheden og trivslen i skolerne. Derfor bliver der i den kommende tid arbejdet med ni konkrete indsatser i det lokale skolemiljø. Og coronapandemiens konsekvenser spiller også en rolle i en af de ni indsatser.

Ingen skoler adskiller sig markant fra det gennemsnitlige, og skolernes niveau ligger rimeligt stabilt - men altså en smule under landsgennemsnittet.

Omkring en fjerdedel af eleverne i indskoling, mellemtrin og udskoling klarer de nationale tests i matematik på et niveau, der ikke er tilfredsstillende.

Matematik under niveau

Til trods for en indsats i netop matematik særligt rettet mod mellemtrinnet er det ikke lykkedes at komme op på niveau med resten af landet.

Også når det handler om læsning, ligger andelen af de dygtigste elever under landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet i dansk hos 9. klasserne på Frederiksberg Skole ligger markant over de fem andre folkeskoler, og med Holbergskolen og Stenlille Skole i bunden.

Trivslen ligger på et stabilt niveau, men der har ikke været nogen fremgang, som ellers var et ønske fra byrådets politikere.

Derfor skal der de kommende to skoleår arbejdes med disse ni indsatser:

1. Et skoletrivselsprogram. Fire skoler deltager i indsatsen, hvor der arbejdes helhedsorienteret og systematisk med at løfte skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning gennem et samarbejde mellem Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet.