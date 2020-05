Se billedserie Da Mette Frederiksen lukkede det meste af Danmark ned, så skyndte Line Jørnow sig at køre ud med de produkter, som kunderne endnu ikke havde hentet. Foto: Line Jørnow

De har nydt fredagsvinen over Messenger

Sorø - 11. maj 2020 kl. 15:18 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For optikere har corona-nedlukningen blandt andet betydet et forbud mod at tage synsprøver. Denne restriktion er ophævet nu, så indehaverne af Øjensynlig, Mette Scharling og Line Jørnow, oplever, at der nu kommer en massiv arbejdspukkel.

- Vi har faktisk haft »døren åben« hele tiden, hvor vi har skiftet næsepuder, vasket briller og talt med kunderne. Vi valgte også at have telefonen åben, så kunderne kunne komme i kontakt med os, og det var skægt at opleve, at folk faktisk ringede både søndage og helligdage. Det er ligesom om, at disse anderledes dage flød sammen - også for kunderne, siger Line Jørnow.

Mette Scharling supplerer:

- Denne her coronaperiode har været temmelig underlig for os alle sammen, men det er virkelig gået op for os, hvor meget vi egentlig har savnet hinanden. Derfor har vi også stadig drukket fredagsvin sammen - dog over Messenger, fortæller Mette Scharling.