To glade prismodtagere: Lise Kiving fra Hjerneskadeforeningen Vestsjælland og Siss May Andvik fra Landsforeningen Autisme, kreds Vestsjælland. De fik overrakt prisen af henholdsvis formand Henrik Kjølby og næstformand Johnna Toft Kristensen. Foto: Thomas Olsen

De gør en forskel for personer med handicap

Jeg kan se og mærke, at jeg gør en forskel. Det er dejligt at opleve glade mennesker.

Hun arrangerer møder og café-træf for både hjerneskadede borgere og deres pårørende, og i sommeren 2020 havde hun over overskud til at stå i spidsen for sommerferie-busture for kommunens børn og unge. Både handicappede og ikke-handicappede.