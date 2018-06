De gør det komplicerede mere enkelt

- Vi bor i samme kvarter og støder indimellem på hinanden til en vejfest. Mere var det ikke. Så var det, at vi begge to var deltagere på et netværksmøde for solo-selvstændige, og her kom vi i snak. Det viste sig hurtigt, at vi kunne supplere hinanden ret godt, fortæller Dorthe Harbo, der med det samme foreslog Annemette Bramsen, at de skulle »finde ud af noget sammen«.