Lerato og Iminathi fra Sydafrika var nogle af de børn, som eleverne mødte i julekalenderen. De to søstre har mistet deres forældre og vokser i dag op i en børneby i Sydafrika. Foto: Jakob Fuhr

De gjorde en god gerning

Sorø - 15. februar 2021 kl. 20:00 Kontakt redaktionen

I december var mere end 70.000 skoleelever med i »Omvendt Julekalender«, som er et skoletilbud, der handler om at få danske børn til at vende blikket ud i verden og gøre noget godt for andre.

223 elever fra seks skoler i Sorø Kommune var med i julekalenderen. Det samlede resultat for årets indsamling blev til mere end 250.000 kroner til verdens forældreløse og udsatte børn. Elever fra Sorø Kommune bidrog med 3441 kroner til den samlede indsamling.

»Omvendt Julekalender« handler også om at gøre gode gerninger for andre og sprede glæde i julemåneden.

Mange klasser valgte at bruge de gode gerninger til at starte deres egen indsamling til fordel for SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn.

For eksempel ved at lave julekort, samle pant, tømme opvaskemaskiner og sælge hjemmebagte julekager til deres familier og venner, der kvitterede med et bidrag til klassernes indsamling.