I Holbæk er der en padel-klub. Snart vil der også være padel-baner i Sorø Kommune.

De første padel-baner er klar i september

Sorø - 21. juli 2021 kl. 06:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

På et indtil videre ubenyttet og asfalteret areal tæt på kunstgræs-banerne ved Frederiksberg Hallen i Sorø vil der i september 2021 ligge fire nye padeltennis-baner.

Sådan ser det i hvert fald ud lige nu, og dermed bliver Lynge-Broby Idrætsforening den første forening i Sorø Kommune, der får etableret padel-baner.

Interessen for sporten, der er 20 procent squash og 80 procent tennis, er stor.

Det fortæller Lars Kirk Vindfeldt, der er formand for padel-afdelingen i LBI.

- Vi har fået 75 medlemmer indtil videre, og de er alene rekrutteret inden for LBI's egne rækker, siger Lars Kirk Vindfeldt.

Nu åbner LBI op for, at alle andre uden for foreningen kan købe et medlemskab af det nye tilbud i LBI.

Det koster 1,2 millioner kroner at etablere de fire baner ved Frederiksberg-Hallen.

Håber på tilskud LBI har lagt omkring 400.000 kroner selv og har modtaget et beløb fra Sorø Spare- & Laanekasses Fond. 75 medlemmer a 1200 kroner om året er også et godt tilskud til bane-budgettet.

Resten af pengene skal gerne komme ind via fondsansøgninger og kommunalt tilskud, håber Lars Kirk Vindfeldt.

- Indtil vi forhåbentlig får penge ind andre steder fra, lånefinansierer LBI pengene. Vi er så langt, at vi bare mangler en formel byggetilladelse fra Sorø Kommune. Så går vi i gang, siger en forventningsfuld padel-formand.

Han er imponeret over, hvor hurtigt det er lykkedes at skaffe 75 medlemmer.

- Det siger noget om, hvor stor interessen for denne her sport er. Jeg kan se, at det især er borgere over 25 år og helt op i pensionistalderen, der har tegnet medlemskab, siger Lars Kirk Vindfeldt, der selv spiller i Holbæk - indtil banerne i Sorø er åbne.

Max 400 LBI har sat et max på 400 medlemmer til afdelingen og håber også at kunne tiltrække spillere fra resten af Sorø, Fuglebjerg og Skælskør til banerne på Frederiksberg.

Man kan melde sig ind via LBI's hjemmeside www.lb-i.dk

I en anden del af kommunen er der også gang i et padel-bane-projekt.

Det er i Dianalund, men her er man ikke nået helt så langt i processen. Til stor ærgrelse for Helen Jensen, der står i front for arbejdet med at skaffe banerne til et område tæt på Holberghallen og Holbergskolen.

- Jeg har taget kontakt med LBI, fordi jeg er nysgerrig på, hvordan det er lykkes dem at komme så langt så hurtigt, siger hun.

Dianalund Udviklingsråd (DUR) har modtaget 100.000 kroner fra Sorø Spare- & Laanekasses Fond til projektet, ligesom badmintonklubben har bevilget 100.000 kroner. 51.000 kroner kommer fra DUR. Men der er fortsat lang vej til en million kroner, som etableringen af to baner forventes at koste.

- Nu afventer vi flere fondsansøgninger, og vi håber på et kommunalt tilskud. Jeg satser stadig på, at vi kommer i gang med banerne i 2021, siger Helen Jensen.

Op til politikerne Det er op til politikerne i kommunalbestyrelsen, om der i 2022-budgettet skal gives kommunale penge til anlæg af padel-baner i Dianalund og på Frederiksberg.

Den prioritering skal de lave i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022, der går i gang efter sommerferien og afsluttes i oktober 2021.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget Bo Christensen (K) sagde allerede i april 2021, at han er positiv over for projekterne. Resten af udvalget bakker også op.

- Initiativerne understøtter vores fokus på sundhed og trivsel, og det er en sportsaktivitet, som appellerer til alle aldre og til nye brugere. I udvalget synes vi også, at det er tiltalende, at det er en sport, hvor man ikke behøver have forudsætninger for at deltage, sagde Bo Christensen til avisen i april i år.

Padel-tennis har sine egne regler, men pointsystemet er det samme som i tennis. En padel-bane måler 10 x 20 meter og er omgivet af høje glasvægge, der bliver brugt aktivt i spillet.

Gerne med overdækning Banen er delt op på midten med et net langs jorden.

I LBI er bane-projektet uden overdækning, men padel-formand Lars Kirk Vindfeldt drømmer om, at der på et senere tidspunkt bliver råd til en overdækning.

- Vi har fravalgt overdækning i første omgang, fordi det ville gøre projektet dobbelt så dyrt, forklarer han.