Dart er alletiders hjernegymnastik

Sorø - 08. januar 2018 kl. 16:25 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dart-sporten er ikke stor i Sorø og omegn, men det er lykkes to entusiastiske herrer, Bent Jyderup og Bjørn Larsen, at etablere et hold i Alsted Fjenneslev Gymnastik & Idrætsforening.

»Hold« er måske for stort et ord at bruge, for siden september, da de nye baner blev etableret i klubhuset ved Alsted-Fjenneskev Hallen, er det kun tre modne mænd, der har benyttet sig af muligheden. Et opslag på Facebook med efterlysning af spillere gav pote, så da der fredag var træning igen, havde et par nye interesserede fundet vej.

- Det er en gentleman-sport, hvor man aldrig snyder, og hvor man altid taler pænt til og med sine konkurrenter. Det er sjældent, du hører en dart-spiller lufte sine frustrationer over nogle dårlige pile, han har lavet. For han ved, at det er til konkurrenternes fordel, hvis han blotter sine svagheder, forklarer Bjørn Larsen, der er den ene af de to initiativtagere til holdet.

Hvis du har lyst til at træne med tirsdag og fredag klokken 19 eller vil vide mere om holdet, kan du kontakte Bent Jyderup på tlf. 57 60 85 75 eller Bjørn Larsen på mail bjorn-larsen@hotmail.com.

